Прошедшая неделя могла стать очень тревожной для России. По крайней мере, этого очень добивались в Вашингтоне. Америка уже сорвалась на язык ультиматумов. Предъявлены сразу два.

Прошедшая неделя могла стать очень тревожной для России. По крайней мере, этого очень добивались в Вашингтоне. Америка уже сорвалась на язык ультиматумов. Предъявлены сразу два. Первый: мол, надо срочно отпустить задержанных украинских моряков и вернуть корабли-нарушители, иначе, как анонимно заявил некий высокопоставленный представитель Госдепа, Россию ждет нарастающая "боль", а что до россиян, то "им должно быть совершенно ясно, что до тех пор пока они удерживают членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза". Этот ультиматум был предъявлен 5 декабря. Понятно, что ничто у нас нигде не шевельнулось, а украинские арестованные решением суда — катера-нарушители — продолжают ржаветь у причальной стенки керченского порта.Следующий ультиматум прилетел уже 6-го. Из уст самого госсекретаря США Майка Помпео. И впервые с упоминанием сроков. Речь — о действующем пока Договоре о ракетах средней и меньшей дальности — ДРСМД."Если в течение шестидесяти дней Россия не возобновит выполнение норм Договора, то США выйдут из него. До этого момента мы не будем разрабатывать, производить или размещать ракетные системы, не предусмотренные документом", — заявил Помпео.Любопытно, что само это заявление Помпео с угрозой выйти через 60 дней уже является нарушением, поскольку в тексте Договора по РСМД — статья 15-я — говорится, что выйти из него можно лишь через полгода после уведомления о выходе. США явно спешат, не считаясь ни с чем. Значит, они просто уже решили. Все остальное, включая бездоказательные обвинения России, — отговорки.Президент России Путин ответил Майку Помпео буквально спустя несколько часов. "Совершенно очевидно, и всем уже известно, что заявление господина Помпео несколько запоздало. Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. Аргументы, которые приводятся нам, в принципе, понятны. Только Россия и только Соединенные Штаты не производят оружие подобного рода — это правда. Многие другие страны, их уже с десяток, такое оружие производят. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой. Мы тогда тоже будем это делать. Напомню, что в этом году, по-моему, Конгресс США до объявления о выходе из этого Договора выделил деньги на НИОКРы по созданию этих ракет. То есть решение принято давно. Только по-тихому. Но они думали, что мы не заметим это, но в бюджете Пентагона есть разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили о том, что они выходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить. Ну, самое простое и привычное для уха западного обывателя: виновата Россия. Это не так. Мы против разрушения этого Договора. Но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать".Свои ультиматумы и нагнетание тревоги Америка подкрепляют действиями, хотя все же пока довольно робкими. Так, по словам представителя 6-го флота США Рейчел Макмарр, "ракетный эсминец McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого у Владивостока, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран". Рейчел еще утверждала, что их корабль прошел в "непосредственной близости" от наших берегов, но, как пояснил представитель нашего Генштаба генерал Конашенков, в действительности эсминец McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находившегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации ТОФ. Если экипаж американского эсминца и "продемонстрировал" что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота.Вообще-то 100 километров — это далеко за горизонтом. Ирония дерзкого маневра американцев еще в том, что примерно в то же время, когда американский эсминец демонстрировал свою дерзость, в небе того же Японского моря столкнулись два американских военных самолета — заправщик и истребитель. Есть жертвы.Впрочем, вернемся в Черное море. CNN сообщает, что поближе к российским берегам желает прогуляться некий американский боевой корабль, о чем США и предупреждают Турцию, контролирующую пролив Босфор. Так что ждем. Важный момент: Украина приглашает корабли НАТО посетить свои порты на Азове. Россия считает, что НАТО в Азове нечего делать.