Яндекс опубликовал список самых популярных людей
и событий этого года. В топ-10 известных персон вошли российские спортсмены, президент Хорватии, скандальная модель и
глава Кемеровской области.
"Яндекс" опубликовал список самых популярных людей
и событий этого года. В топ-10 известных персон вошли российские спортсмены, президент Хорватии, скандальная модель и
глава Кемеровской области.
Капитан клуба ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь
Акинфеев занял первое место по количеству запросов пользователей. За ним идет
боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, чья борьба с ирландцем Конором
Макгрегором в начале октября стала одним из самых обсуждаемых событий месяца. На
третьем месте оказался нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба. После него следует президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая посетила Россию
для поддержки своей сборной во время чемпионата мира.
На пятом и шестом месте оказались фигуристки Алина Загитова
и Евгения Медведева соответственно. За ними идет скандальная модель Анастасия
Вашукевич, знакомая многим по прозвищу Настя Рыбка. Девушка написала разоблачающую книгу о
предпринимателе Олеге Дерипаске. Последнее, десятое, место занял губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев, покинувший пост после пожара в торговом центре "Зимняя
вишня".
В качестве самых значимых событий 2018 года представители "Яндекс"
назвали крупные спортивные мероприятия: чемпионат мира по футболу в России и зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане. Пользователи также чаще всего искали информацию о бое Нурмагомедова и Макгрегора, пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", выборах главы
государства, отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в
Солсбери, нападении студента на колледж в Керчи и повышении пенсионного
возраста.
Компания также назвала самые популярные фильмы и сериалы. Так, в тройку самых востребованных среди российских пользователей лент вошли голливудские картины "Мстители: Война бесконечности", "Дудпул 2" и российская – "Движение вверх". Что касается телевизионных шоу, то люди чаще всего хотели почитать материалы про сериалы "Мажор", "Домашний арест" и "Молодежка".