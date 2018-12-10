Яндекс опубликовал список самых популярных людей и событий этого года. В топ-10 известных персон вошли российские спортсмены, президент Хорватии, скандальная модель и глава Кемеровской области.

"Яндекс" опубликовал список самых популярных людейи событий этого года. В топ-10 известных персон вошли российские спортсмены, президент Хорватии, скандальная модель иглава Кемеровской области.Капитан клуба ЦСКА и бывший вратарь сборной России ИгорьАкинфеев занял первое место по количеству запросов пользователей. За ним идетбоец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, чья борьба с ирландцем КоноромМакгрегором в начале октября стала одним из самых обсуждаемых событий месяца. Натретьем месте оказался нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба. После него следует президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая посетила Россиюдля поддержки своей сборной во время чемпионата мира.На пятом и шестом месте оказались фигуристки Алина Загитоваи Евгения Медведева соответственно. За ними идет скандальная модель АнастасияВашукевич, знакомая многим по прозвищу Настя Рыбка. Девушка написала разоблачающую книгу опредпринимателе Олеге Дерипаске. Последнее, десятое, место занял губернатор Кемеровскойобласти Аман Тулеев, покинувший пост после пожара в торговом центре "Зимняявишня".В качестве самых значимых событий 2018 года представители "Яндекс"назвали крупные спортивные мероприятия: чемпионат мира по футболу в России и зимниеОлимпийские игры в Пхенчхане. Пользователи также чаще всего искали информацию о бое Нурмагомедова и Макгрегора, пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", выборах главыгосударства, отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вСолсбери, нападении студента на колледж в Керчи и повышении пенсионноговозраста.Компания также назвала самые популярные фильмы и сериалы. Так, в тройку самых востребованных среди российских пользователей лент вошли голливудские картины "Мстители: Война бесконечности", "Дудпул 2" и российская – "Движение вверх". Что касается телевизионных шоу, то люди чаще всего хотели почитать материалы про сериалы "Мажор", "Домашний арест" и "Молодежка".