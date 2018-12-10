Бывшая участница Дома-2 резко осудила коллегу по телестройке, модель и ведущую Викторию Боню. В последнее время та часто оказывается в центре скандалов.

Бывшая участница "Дома-2" резко осудила коллегу по телестройке, модель иведущую Викторию Боню. В последнее время та часто оказывается в центрескандалов.Личная жизньБони – предмет для слухов и сплетен. Знаменитость и сама периодически подливаетмасла в огонь.РанееВиктория заявила, что рассталась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позже она призналась, что роман с ним был всего лишь пиаром.Якобы, мужчина заплатил ей весьма большую сумму денег. Сам Андюран был такимзаявлением возмущен.Не успелутихнуть тот скандал, как на днях Боня оказалась в центре нового. После выходаодного из выпусков ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, где Викторияпроизнесла матерное слово, супруга футболиста Павла Мамаева Алана обвинила ее втом, что она вступала в интимные отношения со спортсменом.ПоведениемВиктории возмутилась Алена Водонаева. Она считает, что Боня сама разрушает своюрепутацию, которую пыталась выстраивать годами, передает"В интересах Вики былохранить молчание об этой стороне своей деятельности. Ведь, сопровождениемужчины за деньги называется эскортом. Впрочем, лишняя строчкав резюме еще мало кому мешала", – заявила Водонаева. Также она задаласьвопросом: могут ли другие мужчины обратиться к Боне, чтобы она сыграла заденьги их любовницу?