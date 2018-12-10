Бывшая участница Дома-2 резко осудила коллегу по телестройке, модель и
ведущую Викторию Боню. В последнее время та часто оказывается в центре
скандалов.
Бывшая участница "Дома-2" резко осудила коллегу по телестройке, модель и
ведущую Викторию Боню. В последнее время та часто оказывается в центре
скандалов.
Личная жизнь
Бони – предмет для слухов и сплетен. Знаменитость и сама периодически подливает
масла в огонь.
Ранее
Виктория заявила, что рассталась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позже она призналась, что роман с ним был всего лишь пиаром.
Якобы, мужчина заплатил ей весьма большую сумму денег. Сам Андюран был таким
заявлением возмущен.
Не успел
утихнуть тот скандал, как на днях Боня оказалась в центре нового. После выхода
одного из выпусков ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, где Виктория
произнесла матерное слово, супруга футболиста Павла Мамаева Алана обвинила ее в
том, что она вступала в интимные отношения со спортсменом.
Поведением
Виктории возмутилась Алена Водонаева. Она считает, что Боня сама разрушает свою
репутацию, которую пыталась выстраивать годами, передает
"В интересах Вики было
хранить молчание об этой стороне своей деятельности. Ведь, сопровождение
мужчины за деньги называется эскортом. Впрочем, лишняя строчка
в резюме еще мало кому мешала", – заявила Водонаева. Также она задалась
вопросом: могут ли другие мужчины обратиться к Боне, чтобы она сыграла за
деньги их любовницу?