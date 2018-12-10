В Кремле 10 декабря состоится концерт памяти Владимира Шаинского. Он приурочен к двум датам: 12 декабря исполнится 93 года со дня рождения композитора, а 25-го – год со дня смерти. Правда, в этом вечере не примет участие Ольга Зарубина, хотя и была заявлена...

В Кремле 10 декабря состоится концерт памяти Владимира Шаинского. Он приурочен к двум датам: 12 декабря исполнится 93 года со дня рождения композитора, а 25-го – год со дня смерти. Правда, в этом вечере не примет участие Ольга Зарубина, хотя и была заявлена...Сотрудники Первого канала, снимающего этот концерт, рассказали корреспонденту "Дни.ру" о скандале, который случился в связи с появлением в афише имени Ольги Зарубиной: "Позвонила Эмма Малинина. Кричала, что ее муж Александр Малинин не появится в Кремле, если в концерте будет участвовать Зарубина"."Дни.ру" связались с Ольгой, чтобы узнать, почему ее первый муж ведет себя так некрасиво. "Для меня вся эта ситуация обидна и оскорбительна, – вздохнула Зарубина. – Дело в том, что именно я была первой исполнительницей песен Шаинского "Кукла" и "Небо детства". Это позже их растаскали Марыля Родович, Катя Суржикова... А человек, который вышвырнул меня из концерта, песен Шаинского вообще в репертуаре никогда не имел"."Когда версталась программа кремлевского вечера, Малинин в ней вообще не был заявлен, – сказала Зарубина. – Но Удалов, режиссер программы, зачем-то решил позвать и этого певца. Вдруг вспомнилось, что когда-то в каком-то новогоднем концерте Малинин перепел композицию Шаинского, и только на этом основании имеет право появиться на сцене".Зарубина пояснила, что подобные козни ей чинят не впервые. "Пять лет назад была съемка концерта Шаинского, но меня из эфира по настоянию все той же Эммы Малининой просто вырезали".Напомним, что Александр Малинин и Ольга Зарубина в 1983-1985 годах состояли в браке. У них есть дочь Кира, которая живет в Америке. Бывшие супруги находятся в состоянии вражды и то дело становятся героями скандальных ток-шоу.