Злоумышленник во время поездки на такси попросил остановить транспортное средство и, угрожая, заставил водителя покинуть салон машины...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже в отношении таксиста.В территориальный отдел полиции поступило заявление о грабеже от представителя транспортной компании. По словам заявителя, пассажир, севший в автомобиль такси на улице Красная Пресня в качестве пассажира, во время поездки попросил остановить транспортное средство на 1-й Тверской-Ямской улице и, угрожая, заставил водителя покинуть салон машины, после чего уехал в неизвестном направлении.Материальный ущерб составил свыше 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства в Московской области задержали подозреваемого. Похищенный автомобиль изъят.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61