Президент Украины Петр Порошенко никак не уймется после провалившейся провокации в Керченском проливе. Лидер Незалежной пригрозил Москве новыми санкциями западных стран и выразил уверенность, что давление на Россию продолжится.

Президент Украины Петр Порошенко никак не уймется после провалившейсяпровокации в Керченском проливе. Лидер Незалежной пригрозил Москвеновыми санкциями западных стран и выразил уверенность, что давление наРоссию продолжится.Поего словам, в США и Европе обговаривается очередной, на этот раз"азовский" пакет санкций. Никуда не денутся и старые ограничительныемеры, подчеркнул Порошенко. "На сегодня есть на 99 процентов готовоерешение о продлении санкций – во что Путин не верил еще месяц назад", -заявил украинский лидер в эфире телеканала "Перший Захидный".Чтокасается "азовского" пакета, то ограничительные меры в его рамках будутвводиться на национальном уровне, сказал украинский лидер. Он напомнил,что первой санкции в связи с недавним инцидентом в Керченском проливеввела Литва.Порошенкоуточнил, что Вильнюс ввел санкции против сотрудников ФСБ, а такжепрокуроров и судей Керченского суда. "Это все, кто причастен к тому,чтобы делать эти акты агрессии или юридически преследовать наших ребят",– заключил лидер Незалежной.Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля военно-морских сил Незалежной – бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "ЯниКапу" – вторглись в территориальные воды России и игнорировалисообщения пограничников ФСБ. Вечером суда были задержаны и доставлены впорт Керчь.Киеве обвинили Россию в агрессии и призвали Запад ввести новые санкциипротив Москвы. Спустя несколько дней по инициативе Петра Порошенко вюго-восточных регионах страны было введенное военное положение.Потеря трех кораблей – трети всего боеспособного флота Незалежной– ничему не научила киевских провокаторов. Глава минобороны СтепанПолторак заверил, что Украина продолжит отправлять корабли черезКерченский пролив. Он пообещал, что это будет "совсем скоро".