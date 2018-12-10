Президент Украины Петр Порошенко никак не уймется после провалившейся
провокации в Керченском проливе. Лидер Незалежной пригрозил Москве
новыми санкциями западных стран и выразил уверенность, что давление на
Россию продолжится.
Президент Украины Петр Порошенко никак не уймется после провалившейся
провокации в Керченском проливе. Лидер Незалежной пригрозил Москве
новыми санкциями западных стран и выразил уверенность, что давление на
Россию продолжится.
По
его словам, в США и Европе обговаривается очередной, на этот раз
"азовский" пакет санкций. Никуда не денутся и старые ограничительные
меры, подчеркнул Порошенко. "На сегодня есть на 99 процентов готовое
решение о продлении санкций – во что Путин не верил еще месяц назад", -
заявил украинский лидер в эфире телеканала "Перший Захидный".
Что
касается "азовского" пакета, то ограничительные меры в его рамках будут
вводиться на национальном уровне, сказал украинский лидер. Он напомнил,
что первой санкции в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе
ввела Литва.
Порошенко
уточнил, что Вильнюс ввел санкции против сотрудников ФСБ, а также
прокуроров и судей Керченского суда. "Это все, кто причастен к тому,
чтобы делать эти акты агрессии или юридически преследовать наших ребят",
– заключил лидер Незалежной.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля военно-морских сил Незалежной – бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни
Капу" – вторглись в территориальные воды России и игнорировали
сообщения пограничников ФСБ. Вечером суда были задержаны и доставлены в
порт Керчь.
В
Киеве обвинили Россию в агрессии и призвали Запад ввести новые санкции
против Москвы. Спустя несколько дней по инициативе Петра Порошенко в
юго-восточных регионах страны было введенное военное положение.
Потеря трех кораблей – трети всего боеспособного флота Незалежной
– ничему не научила киевских провокаторов. Глава минобороны Степан
Полторак заверил, что Украина продолжит отправлять корабли через
Керченский пролив. Он пообещал, что это будет "совсем скоро".