Томас Маркл прокомментировал слухи о конфликте между его дочерью и Кейт Миддлтон. Он заявил, что совсем не узнает новую Меган.

Томас Маркл прокомментировал слухи о конфликте между егодочерью и Кейт Миддлтон. Он заявил, что "совсем не узнает" новую Меган.Недавно отец герцогини Сассекской высказался о трудномповедении своей дочери, а также о вражде двухкоролевских особ. Он не верит в то, что эти негативные сообщения могут быть правдой. "Я не узнаюэтого человека. Меган, которую я знаю, всегда была милой, доброй, щедрой. Онабыла требовательной, но никогда не была грубой. Я не хочу ничего сказать илисделать то, что причинит моей дочери боль, но я беспокоюсь, что она можетсделать себе больно сама", – поделился он.В то же время Томас Маркл отметил, что он больше не состоитв близких отношениях с дочерью после ее свадьбы с принцем Гарри. "Меган вырослана съемочной площадке. Я учил ее уважать команду. Я не притворяюсь, когда говорю, что больше незнаю ее", – сообщил он. Мужчина добавил, что герцогиня "всегда нарушала правила". "Ноее поведение изменилось. Она никогда не относилась грубо ко мне. Я не могуповерить, что я мог сделать нечто плохое, что могло бы изменить ее отношение комне", – поведал он.Томас должен был проводить свою дочь до алтаря во времясвадьбы в мае 2018 года, но отказался, сославшись на плохое самочувствие. Вероятно, причиной этого мог стать скандал с папарацци. Незадолго до церемонии отец герцогини организовывал фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги. Фотографызапечатлели его в кафе, где он читал новости о Меган и Гарри, и в магазине, гдепортной снимает с него мерки для пошива одежды.Мужчина "выпал" из жизни своей дочери после скандала. "Я сделал много попыток, чтобы связаться с Меган по почте, но она и Гарри возвели стену молчания", – рассказал он. "Я был дураком. Ядумал, что эти снимки изменят мой образ. Я устал видеть эти ужасные фото, где япокупаю пиво, которое даже не было предназначено для меня", – признался он. Он допускает,что совершил "глупую ошибку", но принес свои извинения. Томас считает, что егонаказание оказалось слишком жестким. "Я сделал и сказал то, что не должен был.Но в тюрьмах сидят люди, которых подозревают в убийстве и совершении другихужасных вещей, и их дочери все равно навещают их", – утверждает он.Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Маркл так и несмогла стать полноправным членом королевской семьи из-за скверного характера.Анонимный источник утверждает, что она регулярно "засыпала" слугранними звонками и сообщениями по почте. Личный ассистент Меган Мелисса Туабти,которая прежде работала с Робби Уильямсом и его супругой Айдой Филд, уволиласьспустя шесть месяцев после свадьбы. Женщина отказалась комментировать свойуход.Один из помощников монаршей семьи рассказал, что Кейтоткровенно поговорила с Меган и назвала ее грубой. "Герцогини говорили сглазу на глаз. Ситуация обострилась, когда Маркл сообщила Гарри, что ее"отчитали". Принц принял ее сторону, а его брат, конечно же,вступился за Кейт, которая на тот момент была беременна третьим ребенком, и небыла готова к такому открытому столкновению", – сказал он.Ранее отец Меган Маркл отверг все слухи о том, что онпропустил первую свадьбу своей дочери с продюсером Тревором Энгельсоном в 2011году. Томас рассказал, что проводил ее до алтаря.В недавнем интервью изданию The Daily Mail онпоказал совместную фотографию с дочерью, сделанную в тот день. "Этот снимок былсделан за несколько мгновений до начала церемонии. Ябыл горд и охвачен радостными чувствами, когда увидел мою дочь в беломплатье. Она выглядела прекрасно. Нас сфотографировали, после чего я проводил еедо алтаря", – поведал Томас.Он также рассказал о том, как Меган готовилась к свадьбе. "Онараспланировала все до мельчайшей детали. Она контролировала все. Меня заставилинадеть белую рубашку, так как все мужчины на церемонии должны были носит белое".Томас добавил, что "отец Тревора, раввин, вел службу". "Но это не былатрадиционная еврейская церемония. Меган зачитала брачный обет, который написаласама", – сообщил Маркл.Во время торжества отец невесты старался держаться подальше от фотографов,чтобы в центре внимания были только молодые гости. "Вы не увидите моих фотографий насвадьбе, потому что церемония проходила на пляже и всем было около 30, а мне натот момент было 60", – поделился он.Напомним, что первая свадьба Меган Маркл с продюсером Тревором Энгельсоном состоялась напляже. Ее посетили около 100 гостей, включая ее коллег по сериалу "Форс-мажоры".Однако вскоре отношения влюбленных стали напряженными: Маркл уехала на съемки в Канаду, а Тревор продолжал жить в Лос-Анджелесе. Летом 2013 года они расстались. В качестве причины развода бывшие супруги указали "непримиримые разногласия".