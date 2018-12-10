Михаил Ефремов устроил скандал в одной из московских клиник.
Артиста и его мать долго не пускали на территорию больницы.
Михаил Ефремов устроил скандал в одной из московских клиник.
Артиста и его мать долго не пускали на территорию больницы.
Сегодня, 10 декабря, народная артистка Алла Покровская оказалась
в больнице. Пожилую женщину привез в лечебное учреждение сын – заслуженный
артист Михаил Ефремов.
Как сообщают очевидцы, Михаил был раздражен, дебоширил. Его
автомобилю в течение нескольких минут не давали проехать на территорию больницы.
Заминка вывела знаменитость из себя.
По словам медиков, причиной госпитализации Покровской стали
боли в спине. После осмотра артистку перевели в неврологическое отделение, где
сейчас она проходит плановое обследование.
"Алла Борисовна находится на плановом обследовании, которое
давно было запланировано с учетом ее занятости в репертуаре. Никаких особых
беспокойств по поводу состояния ее здоровья нет", – заявила представитель МХТ
имени Чехова.
Напомним, в этом году Алле Покровской исполнился 81 год.
Артистка известна публике ролями в фильмах: "Следствие
ведут знатоки", "Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой".
Также знаменитость много лет преподает в школе-студии МХАТ. В 1976 году
Покровская стала женой легендарного артиста Олега Ефремова, которому подарила
сына Михаила. Об этом сообщает .