Михаил Ефремов устроил скандал в одной из московских клиник. Артиста и его мать долго не пускали на территорию больницы.

Михаил Ефремов устроил скандал в одной из московских клиник.Артиста и его мать долго не пускали на территорию больницы.Сегодня, 10 декабря, народная артистка Алла Покровская оказаласьв больнице. Пожилую женщину привез в лечебное учреждение сын – заслуженныйартист Михаил Ефремов.Как сообщают очевидцы, Михаил был раздражен, дебоширил. Егоавтомобилю в течение нескольких минут не давали проехать на территорию больницы.Заминка вывела знаменитость из себя.По словам медиков, причиной госпитализации Покровской сталиболи в спине. После осмотра артистку перевели в неврологическое отделение, гдесейчас она проходит плановое обследование."Алла Борисовна находится на плановом обследовании, котороедавно было запланировано с учетом ее занятости в репертуаре. Никаких особыхбеспокойств по поводу состояния ее здоровья нет", – заявила представитель МХТимени Чехова.Напомним, в этом году Алле Покровской исполнился 81 год.Артистка известна публике ролями в фильмах: "Следствиеведут знатоки", "Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой".Также знаменитость много лет преподает в школе-студии МХАТ. В 1976 годуПокровская стала женой легендарного артиста Олега Ефремова, которому подариласына Михаила. Об этом сообщает .