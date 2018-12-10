Реконструируют без разрешения? Жители многоэтажки на улице Безыменского возмущены. Вплотную к их дому примыкает двухэтажная постройка, которая относится к соседней территории. Раньше там располагался магазин.

Реконструируют без разрешения? Жители многоэтажки на улице Безыменского возмущены. Вплотную к их дому примыкает двухэтажная постройка, которая относится к соседней территории. Раньше там располагался магазин. Люди рассказывают, что в сентябре этого года там начались строительные работы, которые мешают им спокойно жить. Кроме того, за время строительства у здания появился 3 этаж, крыша которого теперь заходит на территорию жилого дома и практически упирается в окна квартир. Люди писали в разные инстанции и даже в надзорные органы и получили ответ, что здание реконструируют без разрешения. Получается, права жителей дома нарушены, но стройка продолжается.Любовь Мирошкина, жительница дома №16 по ул. Безыменского: "Сейчас у нас крыша около окна, крыша от окна 10-15 сантиметров, сверлят прямо в стену к нам и темень у нас становится, мало того, у меня, теперь ещё и 1, 2 этаж, вообще..."