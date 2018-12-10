Злоумышленник воспользовался временным отсутствием кассира на рабочем месте и с помощью кассового аппарата перевел 50 тысяч рублей на свою клубную карту...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции по районам Силино и Старое Крюково задержали подозреваемого в хищении денежных средств и ювелирного украшения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково обратилась кассир букмекерской конторы с заявлением о хищении денежных средств. По ее словам, неизвестный незаконно перевел 50 тысяч рублей, принадлежащие организации, на свою клубную карту.В результате отработки территории сотрудники полиции на территории 8 микрорайона Зеленограда задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 26-летний местный житель.Как выяснили полицейские, мужчина, находясь в помещении букмекерской конторы, воспользовался временным отсутствием кассира на рабочем месте. Зайдя за ограждение, где находился кассовый аппарат, злоумышленник с его помощью перевел 50 тысяч рублей на свою клубную карту, а по возвращении кассира обналичил денежные средства, выдав их за свой выигрыш.В ходе дальнейшей работы с задержанным полицейские установили его причастность к совершенному ранее грабежу в одном из ювелирных салонов Зеленограда. Там мужчина попросил разрешение примерить золотую цепочку стоимостью более 50 тысяч рублей, взял ее, после чего скрылся.По данным фактам дознавателями территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31