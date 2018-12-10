Певица Юлия Началова чуть не погибла из-за врачебной ошибки. Артистка до сих пор с ужасом вспоминает тот случай.

Певица Юлия Началова чуть не погибла из-за врачебной ошибки.Артистка до сих пор с ужасом вспоминает тот случай.В середине двухтысячных Юлия Началова была на пике славы. Вокалисткажила и работала в США, сотрудничала с прославленными голливудскими продюсерамии композиторами.Чтобы хорошо смотреться в кадре и насцене, артистка решила немного подкорректировать фигуру, которая заметноизменилась после родов. Началова согласилась на пластическую операцию."Это было вЛос-Анджелесе. Были одни из лучших докторов. Эти два доктора входят в пятеркулучших докторов планеты. Около года мы искали этих врачей и нашли", -рассказала Юлия.Почти сразу после хирургического вмешательства артисткавылетела на родину. Но уже в самолете Началова почувствовала недомогание. Онаприняла решение вернуться в США."Я прилетела в Москву. Села в этот же самолет и полетелаобратно. Еще 14 часов в Лос-Анджелес. Я прилетела вечером, позвонила доктору,говорю: "Мне срочно нужно к вам". Он говорит: "Ты знаешь мой рабочий день ужезакончился, давай завтра", – вспоминает знаменитость.После долгих уговоров медик согласился еще раз осмотретьЮлию. Состояние пациентки ужаснуло врача. Как выяснилось, во время пластикиНачаловой занесли инфекцию, начался сепсис. Жизнь вокалистки висела на волоске."Меня положили на операционный стол, и операция шла еще пять часов", – сообщилаНачалова в программе "Душевный разговор".