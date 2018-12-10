Понедельник оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года.

Понедельник оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года.Алла Пугачева опубликовала фотографию своих бабушки и дедушки. Поклонники пришли в восторг от снимка из архива Примадонны.Алла Пугачева углубилась в воспоминания. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию ближайших родственников. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Томас Маркл прокомментировал слухи о конфликте между его дочерью и Кейт Миддлтон. Он заявил, что совсем не узнает новую Меган.Недавно отец герцогини Сассекской высказался о трудном поведении своей дочери, а также о вражде двух королевских особ. Он не верит в то, что эти негативные сообщения могут быть правдой.Одна из самых ярких и стильных певиц на российской сцене Кристина Орбакайте стала участницей церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии "Виктория". За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру".Уходящий год был насыщен для певицы творческими радостями. Кристина выпустила песню и клип "Пьяная вишня", рвущие сегодня все эфиры. Она вернулась после продолжительной паузы в театр – пару раз в месяц блистает на сцене "Современника" в постановке "Двое на качелях", куда не достать билетов. Словом, не стоит на месте и продолжает быть актуальной, модной, интересной. Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса.В Кремле 10 декабря состоится концерт памяти Владимира Шаинского. Он приурочен к двум датам: 12 декабря исполнится 93 года со дня рождения композитора, а 25-го – год со дня смерти. Правда, в этом вечере не примет участие Ольга Зарубина, хотя и была заявлена...Сотрудники Первого канала, снимающего этот концерт, рассказали корреспонденту "Дни.ру" о скандале, который случился в связи с появлением в афише имени Ольги Зарубиной: "Позвонила Эмма Малинина. Кричала, что ее муж Александр Малинин не появится в Кремле, если в концерте будет участвовать Зарубина".Ксения Собчак исполнила романс. Известный оперный исполнитель, супруг оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов крайне низко оценил вокальные данные гламурной блондинки.Телеведущий, шоумен Вадим Верник опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором Ксения Собчак исполняет романс "Не отрекаются любя" под аккомпанемент гитары. "Наконец-то стали известны и прозвучали правильные ноты этой знаменитой песни. Браво, Ксюша", – похвалил Верник блондинку.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года, читайте в и специальных .