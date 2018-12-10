Нам в России все каждый раз кажется, что уж хуже на Украине быть не может. И хуже отношений с Украиной, чем сейчас, тоже быть не может. Но, похоже, мы ошибаемся. Может. Гражданская там уже идет. И вот назревает религиозная.

Нам в России все каждый раз кажется, что уж хуже на Украине быть не может. И хуже отношений с Украиной, чем сейчас, тоже быть не может. Но, похоже, мы ошибаемся. Может. Гражданская там уже идет. И вот назревает религиозная.В тысячелетнем соборе Святой Софии в Киеве остановили реставрацию и спешно разбирают строительные леса. Именно здесь, по замыслу Петра Порошенко, должен пройти съезд украинских раскольников. Дату Порошенко объявил на форуме местного самоуправления. В зале ни одного священника. Снова — речи про автокефалию, самостоятельность и независимость.Только никакой автокефалии не будет. Устав для киевских раскольников написали в Турции, а там — черным по белому:- титул предстоятеля — митрополит, а не Патриарх;- решения Синода подлежат утверждению в Константинополе;- канонизация святых — там же;- зарубежные приходы украинцев переходят также под Стамбул, предусмотрено даже право вето на любые решения вплоть до рукоположения епископов; отдельным пунктом, где брать миро для богослужений.Патриарший домовый храм всех русских святых в Даниловом монастыре Москвы. В сосудах — миро. Они закрыты, но запах в храме непередаваемый. Богослужебное благовоние необходимо для таинств крещения и освящения новых храмов. Варят его раз в два года на Пасху в Донском монастыре.Сейчас Украинская Православная Церковь получает миро наравне со всеми другими автономными Церквями Московского Патриархата в 14 странах. Изготовление и освящение мира — исключительная привилегия самостоятельной Церкви. Украинские раскольники, даже если получат томос об автокефалии, смогут получать богослужебное благовоние только из Турции.Против канонической Церкви Порошенко бросил Службу безопасности Украины. По всей стране — обыски, в лаврах — опись имущества, один за другим — допросы священников. В Ровно — целая очередь батюшек в управление СБУ. Уголовные дела возбуждают десятками."Наши священники всегда служили, служат и будут служить Богу и своему народу, народу Украины. И то, что предъявляют нашим священникам, можно назвать только одним словом: беззаконие", — сказал Пимен (Воят), епископ Дубенский, викарий Ровенской епархии.Недавно было опубликовано письмо Патриарха Варфоломея митрополиту Онуфрию. Называя себя, конечно, "мы", турецкий предстоятель заявляет, что он признает законного владыку только из снисхождения и милости, а после съезда раскольников признавать уже не будет. Если, конечно, владыка Онуфрий вместе с остальными иерархами Украинской Церкви немедленно не примет участие в том самом съезде.Вместо ответа владыка Онуфрий отправил в Турцию это же письмо назад. "Мы — самостоятельная Церковь. У нас есть свой синод, независимый ни от кого, у нас есть свой Архиерейский Собор, не зависимый ни от кого. У нас свой Церковный суд, решения которого окончательны, у нас экономическая независимость, административная независимость — все давно уже есть", — заявил митрополит Киевский и всея Украины.Против Варфоломея неожиданно выступил прикормленный украинскими властями Михаил Денисенко, он же — лжепатриарх Киевский Филарет: заявил, что все равно останется патриархом до конца своих дней, хотя Стамбул запретил Денисенко быть даже кандидатом.Порошенко на это и не обращает внимания: для него главное — разорвать Единую Русскую Церковь, рожденную в Киеве тысячу с лишним лет назад."Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую Единую Церковь. Прислушайтесь к интонации, к словам. Какая же там злоба, какая ненависть! А разве и злоба, и ненависть могут быть от Бога? Да нет же! Поэтому и все те, кто стремятся сегодня утвердить так называемую незалежную Церковь, ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать их церковную жизнь, ворваться в храмы и монастыри, захватить их силой", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.15 декабря — это уже третья попытка провести съезд раскольников. И давление на законную Православную Церковь в ближайшие дни будет только усиливаться: слишком много поставил Порошенко на свою предвыборную авантюру.