Москва
и Дели проведут совместную конференцию парламентских экспертов.
Соответствующее предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин на
встрече со своей коллегой, главой Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан.
В свою очередь, председатель нижней палаты российского парламента
выступил с инициативой проведения конференции молодых законодателей двух
стран.
Москва
и Дели проведут совместную конференцию парламентских экспертов.
Соответствующее предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин на
встрече со своей коллегой, главой Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан.
В свою очередь, председатель нижней палаты российского парламента
выступил с инициативой проведения конференции молодых законодателей двух
стран.
Перед встречей с Махаджан Володин осмотрел зал совместных заседаний двух палат индийского парламента – Совета штатов и Народной палаты. Он оставил
запись в книге почетных гостей. "Российско-индийское сотрудничество
активно развивается. Важно продолжить межпарламентский диалог на благо
народов наших стран", – написал законодатель.
В ходе встречи Сумитра Махаджан
озвучила предложение о проведении конференции экспертов, которые
обеспечивают деятельность депутатов и аппаратов парламентов. Вячеслав
Володин поддержал инициативу коллеги и выразил пожелание, чтобы
мероприятие проходило попеременно в России и Индии. По мнению спикера,
инициатива поможет выработать совместные решения.
Председатель
нижней палаты также выступил с предложением провести конференцию
молодых законодателей двух стран, в том числе депутатов из региональных
парламентов. "Привлечение молодых законодателей из регионов могло бы
быть хорошим шагом, чтобы дополнить форматы сотрудничества и придать
нашим отношениям новый импульс", – сказал Володин.
Председатель
думского комитета по физической культуре, спорту и туризму Михаил
Дегтярев уточнил, что первое такое мероприятие состоится уже в следующем
году в Индии, второе – в 2020 году в России.
Володин
напомнил, что сегодня проходит уже пятое заседание российско-индийской
межпарламентской комиссии. "Правильно было бы договориться, чтобы эти
заседания были ежегодными поочередно в России и Индии", – сказал спикер
Госдумы. Он также отметил необходимость активизации профильных комитетов
парламентов двух стран и призвал к совместной законодательной работе в
сфере цифровой экономики.
Напомним, что Вячеслав Володин во главе делегации нижней палаты находится с официальным визитом в Индии по приглашению Сумитры Махаджан. Накануне он штаб-квартиру российско-индийского предприятия "БраМос"
в Нью-Дели и почтил память вождя индийского народа в борьбе за
независимость Махатмы Ганди. Во
второй день визита спикер Госдумы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и провел переговоры с вице-президентом, главой Совета штатов парламента Индии Муппаварапу Венкайей Найду.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого
созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,
активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса за два года работы.