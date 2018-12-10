Москва и Дели проведут совместную конференцию парламентских экспертов. Соответствующее предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со своей коллегой, главой Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан. В свою очередь, председатель нижней палаты российского парламента выступил с инициативой проведения конференции молодых законодателей двух стран.

Москваи Дели проведут совместную конференцию парламентских экспертов.Соответствующее предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин навстрече со своей коллегой, главой Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан.В свою очередь, председатель нижней палаты российского парламентавыступил с инициативой проведения конференции молодых законодателей двухстран.Перед встречей с Махаджан Володин осмотрел зал совместных заседаний двух палат индийского парламента – Совета штатов и Народной палаты. Он оставилзапись в книге почетных гостей. "Российско-индийское сотрудничествоактивно развивается. Важно продолжить межпарламентский диалог на благонародов наших стран", – написал законодатель.В ходе встречи Сумитра Махаджанозвучила предложение о проведении конференции экспертов, которыеобеспечивают деятельность депутатов и аппаратов парламентов. ВячеславВолодин поддержал инициативу коллеги и выразил пожелание, чтобымероприятие проходило попеременно в России и Индии. По мнению спикера,инициатива поможет выработать совместные решения.Председательнижней палаты также выступил с предложением провести конференциюмолодых законодателей двух стран, в том числе депутатов из региональныхпарламентов. "Привлечение молодых законодателей из регионов могло быбыть хорошим шагом, чтобы дополнить форматы сотрудничества и придатьнашим отношениям новый импульс", – сказал Володин.Председательдумского комитета по физической культуре, спорту и туризму МихаилДегтярев уточнил, что первое такое мероприятие состоится уже в следующемгоду в Индии, второе – в 2020 году в России.Володиннапомнил, что сегодня проходит уже пятое заседание российско-индийскоймежпарламентской комиссии. "Правильно было бы договориться, чтобы этизаседания были ежегодными поочередно в России и Индии", – сказал спикерГосдумы. Он также отметил необходимость активизации профильных комитетовпарламентов двух стран и призвал к совместной законодательной работе всфере цифровой экономики.Напомним, что Вячеслав Володин во главе делегации нижней палаты находится с официальным визитом в Индии по приглашению Сумитры Махаджан. Накануне он штаб-квартиру российско-индийского предприятия "БраМос"в Нью-Дели и почтил память вождя индийского народа в борьбе занезависимость Махатмы Ганди. Вовторой день визита спикер Госдумы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и провел переговоры с вице-президентом, главой Совета штатов парламента Индии Муппаварапу Венкайей Найду.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.