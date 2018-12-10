В столице Македонии Скопье завершился чемпионат Европы по быстрым шахматам (рапиду) среди мужчин. Победителем стал россиянин Валерий Попов, который набрал 10,5 очков по итогам 13 туров.

В столице Македонии Скопье завершился чемпионат Европы по быстрым шахматам (рапиду) среди мужчин. Победителем стал россиянин Валерий Попов, который набрал 10,5 очков по итогам 13 туров.В соревнованиях приняли участие более четырехсот шахматистов. Второе место занял еще один российский гроссмейстер Андрей Есипенко, уступивший Попову по дополнительным показателям. Третьим стал Вахап Шанал из Турции.