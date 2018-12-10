В Областном Дворце культуры и искусства состоялся финал конкурса исполнителей эстрадной песни имени Леонида Дербенева «Поющая Губерния»1. Владимирский филиал «Ростелекома» выступил техническим партнером мероприятия, обеспечив защищенные каналы связи с пропускной способностью 100 Мбит/с. Благодаря сотрудничеству «Ростелекома» и телеканала «Губерния – 33» финал конкурса смогли посмотреть не только зрители, пришедшие на концерт, но и любители музыки в прямом телеэфире.

В Областном Дворце культуры и искусства состоялся финал конкурса исполнителей эстрадной песни имени Леонида Дербенева Поющая Губерния1. Владимирский филиал Ростелекома выступил техническим партнером мероприятия, обеспечив защищенные каналы связи с пропускной способностью 100 Мбит/с. Благодаря сотрудничеству Ростелекома и телеканала Губерния – 33 финал конкурса смогли посмотреть не только зрители, пришедшие на концерт, но и любители музыки в прямом телеэфире.Конкурс проводился для исполнителей отечественной эстрадной песни всех возрастов, без деления на профессионалов и любителей. Участие в нём приняли сольные исполнители, дуэты, трио и ансамбли из разных уголков Владимирской области. В финале, где вживую исполнялись песни на стихи Леонида Дербенёва в сопровождении Владимирского губернаторского симфонического оркестра, участвовали 22 исполнителя, прошедшие отборочный тур. Победителем конкурса стала Ирина Коновалова.Она работает администратором в гостиничном комплексе Пушкарская слобода и занимается вокалом с 13 лет.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: На мой взгляд, финал прошел на самом высоком исполнительском уровне, а благодаря Ростелекому видеотрансляция состоялась без сбоев. Мы гордимся тем, что цифровые решения позволяют всё большему количеству людей виртуально оказываться на месте интересных событий. От души поздравляю победителей и желаю им дальнейших творческих достижений. Я считаю, что этот великолепный гала-концерт стал красочным событием в культурной жизни региона!Ростелеком активно расширяет портфель услуг, добавляя востребованные разработки для повседневного использования. Так, например, услуга Видеонаблюдение от Ростелекома доступна как для домашнего использования, так и для бизнеса. B cиcтeму мoжeт быть инcтaллиpoвaнa oднa или нecкoлькo кaмep нaблюдeния. Учитывaя oбъём зaдaч, выбиpaeтcя оптимальный тapиф для кaждoй кaмepы. Ocтaвить зaявку нa пoдключeниe уcлуги мoжно на сайте компании, а caму кaмepу куpьep в удобное для вас время дocтaвит в любое мecтo.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.1 Конкурс Поющая Губерния проводится с 2014 года. Он был задуман как смотр талантливых певцов на Владимирской земле, и основной задачей ставилось не только их выявление, но и дальнейшая творческая поддержка. Конкурс Поющая губерния организует Областной Дворец культуры и искусства, а его партнёром выступает Центр классической музыки.