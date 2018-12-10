Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое вызвало у поклонников много вопросов. Фолловеры заподозрили знаменитость в беременности.

Актриса опубликовала на своейстранице в Instagram фото, которое вызвало у поклонников много вопросов. Фолловерызаподозрили знаменитость в беременности.Бортич предстала с сильноокруглившимся животом. Как оказалось, артистка вовсе не находится в интересномположении. Она снялась в полнометражном фильмепо мотивам популярного сериала "Полицейскийс Рублевки" под названием "Полицейскийс Рублевки. Новогодний беспредел".Этим снимком Саша подтвердиладогадки зрителей о том, что ее героиня Ника в четвертом сезоне комедийногосериала забеременела. Фильм выходит в прокат 20 декабря.В полнометражке снимаются: АлександрПетров, СергейБурунов, АлександраБортич, РоманПопов, Рина Гришина, Ирина Вилкова, ТатьянаБабенкова и СофьяКаштанова. Режиссером-постановщиком вновь стал Илья Куликов,работавший над сериалом. Вокруг беременности героини Бортич будет разворачиватьсяодна из центральных линий в фильме.Отметим, сегодняАлександра Бортич очень востребована в кино. Она признана женщиной года за рольв фильме "Я худею". Тем не менее, по признанию знаменитости, накрасной дорожке она до сих пор чувствует себя неловко.Что касается личнойжизни, то здесь актриса любит сохранять загадку. Однако некоторая информациявсе же оказывается доступной. Как писали "Дни.ру", Бортичвстречается с молодым предпринимателем Евгением Савельевым.