Певица
опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото предпраздничное фото. Артистка удивилась
тому, что многие россияне уже нарядили елку на Новый год 2019.
Певица
опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото предпраздничное фото. Артистка удивилась
тому, что многие россияне уже нарядили елку на Новый год 2019.
На снимке Анна Седокова позирует на фото украшенной игрушками-Чебурашками
елочки. "Меня начинают преследовать Наряженные Елки)", – написала она (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
"Я пропустила момент, когда их начали украшать в
начале декабря) Как бы раньше никто до 30 не вспомнил о ней, а сегодня они уже
везде стоят! Товарищи, они же у вас все опадут! Или это тест на #найдиукогоелканастоящая",
– добавила певица. Также Седокова заявила, что теперь выведет на чистую воду,
всех, кто начинает наряжать елки к в ноябре и "заставляет нас
чувствовать угрызения совести".
Что касается самой знаменитости, то она, по ее
признанию, выбирать новогоднюю красавицу будет 30 декабря. Некоторые фолловеры
не согласились с Анной. "Каждый решает сам, когда придет праздник в их дом, у
нас стоит с конца ноября, дети счастливы, и у нас праздничное настроение,
почему нет? Каждый живет как хочет, если хотите, ставьте в сентябре, если не
хотите, вообще не ставьте, кому какое дело...", – высказалась одна из
подписчиц.
Большинство поклонников восхитились игрушками на елке.
Такая идея украшения к многим пришлась по душе. Они сочли ее
весьма оригинальной. "Ааааа... Чебурашки... класс!!! Где их сейчас взять???", "Ух
ты, какие Чебурашки. У меня в детстве такой же был", – поделились пользователи
соцсети.