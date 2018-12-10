Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото предпраздничное фото. Артистка удивилась тому, что многие россияне уже нарядили елку на Новый год 2019.

Певицаопубликовала в своем Instagram-аккаунте фото предпраздничное фото. Артистка удивиласьтому, что многие россияне уже нарядили елку на Новый год 2019.На снимке Анна Седокова позирует на фото украшенной игрушками-Чебурашкамиелочки. "Меня начинают преследовать Наряженные Елки)", – написала она (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)."Я пропустила момент, когда их начали украшать вначале декабря) Как бы раньше никто до 30 не вспомнил о ней, а сегодня они ужевезде стоят! Товарищи, они же у вас все опадут! Или это тест на #найдиукогоелканастоящая",– добавила певица. Также Седокова заявила, что теперь выведет на чистую воду,всех, кто начинает наряжать елки к в ноябре и "заставляет насчувствовать угрызения совести".Что касается самой знаменитости, то она, по еепризнанию, выбирать новогоднюю красавицу будет 30 декабря. Некоторые фолловерыне согласились с Анной. "Каждый решает сам, когда придет праздник в их дом, унас стоит с конца ноября, дети счастливы, и у нас праздничное настроение,почему нет? Каждый живет как хочет, если хотите, ставьте в сентябре, если нехотите, вообще не ставьте, кому какое дело...", – высказалась одна изподписчиц.Большинство поклонников восхитились игрушками на елке.Такая идея украшения к многим пришлась по душе. Они сочли еевесьма оригинальной. "Ааааа... Чебурашки... класс!!! Где их сейчас взять???", "Ухты, какие Чебурашки. У меня в детстве такой же был", – поделились пользователисоцсети.