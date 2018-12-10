Первый за долгое время сольный концерт вокалистки Марии Максаковой завершился скандалом. На выступление оперной дивы приехала свекровь Людмила Николаевна Вороненкова в сопровождении телевизионщиков.

Первый за долгое время сольный концерт вокалистки Марии Максаковойзавершился скандалом. На выступление оперной дивы приехала свекровь Людмила НиколаевнаВороненкова в сопровождении телевизионщиков.Вокалистка с матерью своего убитого супруга Дениса Вороненкова уже давно не может найти общий язык. Пожилая женщина публично заявила, чторебенок, которого родила Мария в браке с ее сыном, возможно, ему не родной. Артистка, в свою очередь, сообщила в интервью, чтородственница ее погибшего мужа, раздувает скандал, чтобы за кругленькую сумму продать еготелевизионщикам.После скандала Людмила Николаевна, в сопровождении своей дочери Ирины и съемочной группы программы "На самом деле" Первого канала, отправилась в Ригу. В зале Латвийской национальной оперы мать беглого депутата Вороненкованадеялась встретить Марию.Женщины заняли место в первом ряду. "Она пропела четыреарии, пошла на поклон, и я подошла, вручила ей букет роз. Она меня увидела, ииспугалась: "Ой, надо же". Я говорю: "Маша, я специально приехала с тобойпоговорить". И она сразу убежала, даже дирижера за собой уволокла", – вспомнилаЛюдмила Николаевна в беседе с телеведущим Дмитрием Шепелевым.Реакция вокалистки поставила Вороненкову в тупик.Растерявшаяся женщина заняла свое место и принялась ждать продолжения концерта.Однако второй акт представления родственницам беглого депутата увидеть неудалось – к ним подошел незнакомец и вывел их из зала."В коридоре он сказал: "Мария Максакова сказала вас удалитьиначе она петь не будет". Люди, которые заплатили большие деньги, 40 минутсидели и ждали пока с нами выяснят отношения. Я чувствовала, что она отчебучиткакой-нибудь номер и она отчебучила. Выгнала и все", – рассказала ЛюдмилаНиколаевна.Родственницам Вороненкова пришлось покинуть здание театра. Женщинырасположились в кафе напротив служебного входа Национальной оперы. Они дождались появления Максаковойна парковке. Артистка спешно грузила вещи в багажник. Увидев окликающую ееЛюдмилу Николаевну, Мария торопливо села в салон.Холодный прием очень разозлил свекровь оперной дивы. Уже встудии пожилая женщина решилась на шокирующее признание. По словамВороненковой, еще при жизни Дениса, Мария заняла у него 10 миллионов долларов, которыеотдавать не собиралась, якобы она их просто-напросто похитила. Узнав о коварстве супруги, беглый депутат поколотилвозлюбленную. После в СМИ появилась информация, что у вокалистки был выкидыш. Людмила Николаевна уверена, Мария Максакова совсем завралась."Когда случилось, что Маша потеряла двойняшек. Я позвонилаему: "Денис, ну как же так? Это же все-таки беда, горе". Он говорит: "Мамуля,не переживай, она беременная не была", – разоткровенничалась пенсионерка с Шепелевым. По мнению матери убитого депутата, Мария Максакова рассматривала брак с ее сыном как выгодную сделку, не более.