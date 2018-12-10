Поклонник известной модели из Тайваня был шокирован, встретив своего кумира на рынке. Причем не в качестве покупательницы – девушка стояла за прилавком с рыбой.

Поклонник известной модели из Тайваня был шокирован,встретив своего кумира на рынке. Причем не в качестве покупательницы – девушкастояла за прилавком с рыбой.Свой сенсационный пост в соцсети поклонник модели озаглавилхарактерно: "Мама, с этого дня всегда посылай за рыбой только меня". Впечатлениена фаната произвел как сам факт встречи с красавицей на рынке, так и еепростой, но довольно свободный наряд.Когда поклонник нашел, наконец, в себе силы отвести взглядот прелестей тайваньской красавицы, он выяснил, что девушка на рынке помогаетматери. Вместо того, чтобы, как положено порядочным моделям, бегать по спа-салонами клубам, девушка почти ежедневно продает рыбу на местном рынке.Торговля, конечно, не единственный источник дохода для семьи26-летней модели. Она зарабатывает на жизнь фотосъемками и выходами на подиум. В Facebook у нее немало поклонников – однихтолько подписчиков около 60 тысяч человек. Один из них и разоблачил тайноезанятие девушки. Он сделал несколько фотографий и рассказал обо всем в соцсети.Поклонники были удивлены, а некоторые даже шокированы.Как исообщает со ссылкой на порталShanghai.ist, на следующий день у прилавка было не протолкнуться. Кое-кто втолпе действительно купил рыбу. Однако большинство собравшихся фотографировали,снимали видео и делали селфи на фонезнаменитости.