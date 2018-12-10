Поклонник известной модели из Тайваня был шокирован,
встретив своего кумира на рынке. Причем не в качестве покупательницы – девушка
стояла за прилавком с рыбой.
Поклонник известной модели из Тайваня был шокирован,
встретив своего кумира на рынке. Причем не в качестве покупательницы – девушка
стояла за прилавком с рыбой.
Свой сенсационный пост в соцсети поклонник модели озаглавил
характерно: "Мама, с этого дня всегда посылай за рыбой только меня". Впечатление
на фаната произвел как сам факт встречи с красавицей на рынке, так и ее
простой, но довольно свободный наряд.
Когда поклонник нашел, наконец, в себе силы отвести взгляд
от прелестей тайваньской красавицы, он выяснил, что девушка на рынке помогает
матери. Вместо того, чтобы, как положено порядочным моделям, бегать по спа-салонам
и клубам, девушка почти ежедневно продает рыбу на местном рынке.
Торговля, конечно, не единственный источник дохода для семьи
26-летней модели. Она зарабатывает на жизнь фотосъемками и выходами на подиум. В Facebook у нее немало поклонников – одних
только подписчиков около 60 тысяч человек. Один из них и разоблачил тайное
занятие девушки. Он сделал несколько фотографий и рассказал обо всем в соцсети.
Поклонники были удивлены, а некоторые даже шокированы.
Как исообщает со ссылкой на портал
Shanghai.ist, на следующий день у прилавка было не протолкнуться. Кое-кто в
толпе действительно купил рыбу. Однако большинство собравшихся фотографировали,
снимали видео и делали селфи на фоне
знаменитости.