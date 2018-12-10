Пострадавшие от отравления неизвестным веществом в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему не выходят на связь. По словам племянницы экс-разведчика Виктории Скрипаль, она не может связаться с родственниками с 24 июля.

Пострадавшие от отравления неизвестным веществом в Солсбери бывшийсотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему не выходят насвязь. По словам племянницы экс-разведчика Виктории Скрипаль, она неможет связаться с родственниками с 24 июля.Женщина полагает, что британские спецслужбы насильно удерживают Юлию на военной базе. Виктория Скрипальне исключает, что ее сестру могли использовать для обострения отношенийс Россией и дальнейшего раскручивания санкционной политики противМосквы.Пословам племянницы бывшего сотрудника ГРУ, Юлия ни в чем не виновата иникогда не участвовала в авантюрах. В интервью газете "Известия" оназаявила, что в последнем разговоре с ней сестра выразила желаниевернуться в Россию.Ранее Виктория Скрипальвысказывала опасение, что ее дяди уже нет в живых. В те разы, когдаЮлия мне звонила, была возможность передать ему трубку, чтобы он сказалхотя бы пару слов. Но ни одного слова мы от него так и не услышали.Боюсь, что уже никогда не услышим", – сказала она.Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в начале марта в британском городке Солсбери. Власти Соединенного Королевства полагают, что это было нервно-паралитическое вещество "Новичок". В Лондоне считают, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери причастна Москва.При этом о новой информации о Скрипаляхнет с мая, когда Юлия выступила с видеообращением. После этого она ниразу не появлялась на публике. О судьбе ее отца известно еще меньше.Отсутствиевнятной и достоверной информации об отце и дочери порождает самыеразные слухи. Кто-то утверждает, что с ними жестоко расправились как сненужными свидетелями. Другие заявляют, что Скрипалей на Крымском мосту.