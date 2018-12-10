Пострадавшие от отравления неизвестным веществом в Солсбери бывший
сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему не выходят на
связь. По словам племянницы экс-разведчика Виктории Скрипаль, она не
может связаться с родственниками с 24 июля.
Пострадавшие от отравления неизвестным веществом в Солсбери бывший
сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему не выходят на
связь. По словам племянницы экс-разведчика Виктории Скрипаль, она не
может связаться с родственниками с 24 июля.
Женщина полагает, что британские спецслужбы насильно удерживают Юлию на военной базе. Виктория Скрипаль
не исключает, что ее сестру могли использовать для обострения отношений
с Россией и дальнейшего раскручивания санкционной политики против
Москвы.
По
словам племянницы бывшего сотрудника ГРУ, Юлия ни в чем не виновата и
никогда не участвовала в авантюрах. В интервью газете "Известия" она
заявила, что в последнем разговоре с ней сестра выразила желание
вернуться в Россию.
Ранее Виктория Скрипаль
высказывала опасение, что ее дяди уже нет в живых. В те разы, когда
Юлия мне звонила, была возможность передать ему трубку, чтобы он сказал
хотя бы пару слов. Но ни одного слова мы от него так и не услышали.
Боюсь, что уже никогда не услышим", – сказала она.
Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в начале марта в британском городке Солсбери. Власти Соединенного Королевства полагают, что это было нервно-паралитическое вещество "Новичок". В Лондоне считают, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери причастна Москва.
При этом о новой информации о Скрипалях
нет с мая, когда Юлия выступила с видеообращением. После этого она ни
разу не появлялась на публике. О судьбе ее отца известно еще меньше.
Отсутствие
внятной и достоверной информации об отце и дочери порождает самые
разные слухи. Кто-то утверждает, что с ними жестоко расправились как с
ненужными свидетелями. Другие заявляют, что Скрипалей на Крымском мосту.