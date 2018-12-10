Шоу Василия Вакуленко, более известного как рэпер Баста, заблокировано на YouTube. Программа Gazlive, которую Баста ведет вместе с Киевстонером, недоступна для просмотра.

Шоу Василия Вакуленко, более известного как рэпер Баста,заблокировано на YouTube.Программа Gazlive, которую Баста ведет вместе с Киевстонером, недоступна дляпросмотра.Администрации YouTube не понравилось не само шоу, а его рекламные партнеры,пояснили в пресс-службе лейбла Василия Вакуленко Gazgolder. Видеохостинг началборьбу с рекламой букмекерских компаний, которая присутствовала во всех 16выпусках Gazlive."На данный момент первый и второй сезоны шоу GazLive, ксожалению, закрыты для просмотра. Причина простая – оба сезона поддерживаютнаши постоянные партнеры, интегрированные в шоу. В связи с изменением рекламнойполитики YouTube они попали под ограничения. В ближайшее время мы представимвесь архив и новые выпуски шоу Gazlive на новой платформе", – цитируетпредставительницу пресс-службы Gazgolder Наталью Мостакову издание EG.ru.В шоу Басты принимали участие многие отечественные звезды.Среди них – Максим Галкин, Филипп Киркоров, Юрий Дудь и Ольга Бузова. Покапроект ищет новую платформу. Где именно можно будет посмотреть Gazlive, пока не сообщается.По данным статистики, в ноябре число подписчиковYouTube-канала Gazgolder превысило два миллиона. Его видео набирали 1,2миллиона просмотров за день. После удаления Gazlive8 декабря канал лишился 31миллиона просмотров.Напомним, YouTube начал бороться с рекламой букмекеров вовторой половине 2018 года. В сентябре был заблокирован канал баттла Versus. Однако вскоре егоразблокировали, новые выпуски стали выходить без рекламы титульного спонсора. Каксообщали некоторые телеграм-каналы, запрет на рекламу букмекеров сильно ударилпо бюджету Versus.