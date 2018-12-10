Шоу Василия Вакуленко, более известного как рэпер Баста,
заблокировано на YouTube.
Программа Gazlive, которую Баста ведет вместе с Киевстонером, недоступна для
просмотра.
Шоу Василия Вакуленко, более известного как рэпер Баста,
заблокировано на YouTube.
Программа Gazlive, которую Баста ведет вместе с Киевстонером, недоступна для
просмотра.
Администрации YouTube не понравилось не само шоу, а его рекламные партнеры,
пояснили в пресс-службе лейбла Василия Вакуленко Gazgolder. Видеохостинг начал
борьбу с рекламой букмекерских компаний, которая присутствовала во всех 16
выпусках Gazlive.
"На данный момент первый и второй сезоны шоу GazLive, к
сожалению, закрыты для просмотра. Причина простая – оба сезона поддерживают
наши постоянные партнеры, интегрированные в шоу. В связи с изменением рекламной
политики YouTube они попали под ограничения. В ближайшее время мы представим
весь архив и новые выпуски шоу Gazlive на новой платформе", – цитирует
представительницу пресс-службы Gazgolder Наталью Мостакову издание EG.ru.
В шоу Басты принимали участие многие отечественные звезды.
Среди них – Максим Галкин, Филипп Киркоров, Юрий Дудь и Ольга Бузова. Пока
проект ищет новую платформу. Где именно можно будет посмотреть Gazlive, пока не сообщается.
По данным статистики, в ноябре число подписчиков
YouTube-канала Gazgolder превысило два миллиона. Его видео набирали 1,2
миллиона просмотров за день. После удаления Gazlive8 декабря канал лишился 31
миллиона просмотров.
Напомним, YouTube начал бороться с рекламой букмекеров во
второй половине 2018 года. В сентябре был заблокирован канал баттла Versus. Однако вскоре его
разблокировали, новые выпуски стали выходить без рекламы титульного спонсора. Как
сообщали некоторые телеграм-каналы, запрет на рекламу букмекеров сильно ударил
по бюджету Versus.