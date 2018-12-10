Очередной омерзительной провокацией отметилось Радио Свобода. в своем аккаунте в Twitter она разместила опрос: Есть ли правдивые российские фильмы о Великой Отечественной войне?

Очередной омерзительной провокацией отметилось "Радио Свобода". в своем аккаунте в Twitter она разместила опрос: "Есть ли правдивые российские фильмы о Великой Отечественной войне?"Кощунственна сама постановка такого вопроса, ведь советские фильмы делали те, кто на Великой Отечественной воевали сами, а российские — дети фронтовиков. И что хочет сказать "Радио Свобода"? Что мы должны поверить кому-то, кто хочет обесценить наш подвиг? Да и давно уже тему раскрыл Александр Исаевич Солженицын, 100-летие которого мы отмечаем 11 декабря. Солженицын сам — фронтовик.К юбилею писателя главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов подготовил большой фильм — "Фронтовой дневник Александра Солженицына".Александр Исаевич Солженицын был призван в армию через четыре месяца после начала войны — 16 октября 1941 года. До этого все его обращения и походы в ростовский военкомат заканчивались безрезультатно. Вердикт военного хирурга был безжалостен: по состоянию здоровья годен только к нестроевой службе. Причина — обнаруженная во время осмотра аномалия, способная быстро перерасти в злокачественную опухоль. Поэтому после мобилизации Солженицын был определен ездовым в 74-й гужтранспортный батальон.Но в обозе он прослужил недолго. В марте 1942-го во время командировки в Сталинград Солженицын вновь обратился к начальству с просьбой направить его на фронт. В штабе артиллерии, узнав, что молодой боец с отличием закончил физико-математический факультет Ростовского университета, тут же дали ему направление на артиллерийские курсы усовершенствования командного состава. Его определили в батарею звуковой разведки. С помощью сложных акустических приборов она должна была быстро засекать местонахождение вражеских орудий. Полученные координаты передавались нашим огневым расчетам для уничтожения противника.В фондах Музея артиллерии хранятся элементы станции чернильный записи, аналогичной той, с помощью которой Солженицын и его подчиненные на фронте засекали вражеские батареи. Это звукоприемник и записывающая лента. Всего в комплект такой станции входили более 120 предметов.В декабре 1942 года Солженицына уже назначили командиром 2-й звуковой батареи 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона."Артиллеристы-разведчики — это элита артиллерии, а уж звукометрист — это вообще высший пилотаж, "уши" артиллерии. На долю звукометристов приходится, наверное, больше половины заслуг в засечке вражеских батарей. Раз благодаря данным солженицынских батарей уничтожались крупные силы артиллерии, значит, он был хорошим офицером", — отметил Евгений Юркевич, старший научный сотрудник Музея артиллерии инженерных войск и войск связи.Боевое крещение батарея Солженицына получила летом 1943 года в тяжелых боях под Орлом. На Курской дуге Солженицын получит и свою первую боевую награду — орден Отечественной войны 2-й степени.23 июня 1944 года началась знаменитая операция "Багратион". Успех наступления в непроходимых белорусских лесах был достигнут в том числе благодаря блестящим действиям артиллерийской разведки.В представлении Солженицына к новому ордену было сказано: "24 июля две батареи противника вели фланговый огонь по переправе через реку Друть и нашей наступающей пехоте. Товарищ Солженицын, несмотря на сплошной шум, сумел обнаружить эти две батареи и скорректировать по ним огонь наших трех батарей, тем самым обеспечил беспрепятственную переправу наших войск и продвижение их вперед. Товарищ Солженицын достоин правительственной награды, ордена Красной Звезды".Когда в Восточной Пруссии командование представило Александра Исаевича к третьему ордену — Красного Знамени — органы, уже давно следившие за перепиской Солженицына, дали санкцию на его арест.8 февраля 1945 года штаб артиллерийской бригады, в которой служил капитан Александр Солженицын, разместился в немецкой деревне Дойшендорф. Сегодня это польская Вильчента. А на следующий день, — 9 февраля, Солженицына вызвали на командный пункт, где его уже поджидали сотрудники СМЕРШа.Сцену ареста Александр Исаевич опишет позже в произведении "Архипелаг ГУЛАГ". На прощание командир бригады Травкин пожмет руку своему однополчанину, пожелав ему счастья. Так для советского офицера Александра Солженицына начался долгий путь не только в застенки ГУЛАГа, но и в русскую и мировую литературу.Проявив невероятное мужество, комбриг Травкин успел подсказать своему офицеру причину его ареста, спросив его про друга на 1-м Украинском фронте. Это был университетский товарищ Солженицына Николай Виткевич, с которым он поддерживал тесные отношения во время войны. В письмах они вместе ругали Сталина за отход от истинного марксизма, зашифрованно называя "отца народов" "паханом".Даже после войны однополчанин Солженицына генерал-майор Травкин не отречется от своего репрессированного офицера. В подписанной им в 1946 году характеристике для органов будет сказано: "Выполняя боевые задания, он неоднократно проявлял личный героизм, увлекая за собой личный состав, и всегда из смертельных опасностей выходил победителем. За время боевой работы на фронте его подразделение выявило 1200 батарей и отдельных орудий противника"."Нынешнему поколению невозможно себе представить, как не неделями, не месяцами — четыре года подряд — армия шла по минным полям, под пулеметными обстрелами на колючую проволоку, под бомбежкой сверху, под артиллерийскими и минными разрывами, через переправы, пожары, на плацдармы и удерживала их. Этого представить нельзя, — говорил Александр Солженицын. — А кто же спас Запад и совершенно гибнущую Англию если не мы? А сегодня мы слышим на Западе голоса и насмешки, и подсчеты, и исследования, чтобы уменьшить наш вклад и нашу роль, даже вообще говорят, что без Советского Союза могли бы справится. Посмотрел бы я как, они бы справились без Советского Союза. Сегодня, к сожалению, многие силы на Западе радуются развалу нашему. Препятствуют возобновлению контактов между республиками, растравляют этот раскол, способствуют тому, чтобы мы послабели, а может, и дальше бы раскололись. Это потому, что они в безумии и близорукости не представляют, что ждет в XXI веке Европу и Америку. Им еще жарко будет в XXI веке. И даже в первой половине его. И им еще понадобится союз с Россией, но сегодня они близоруко не думают об этом".