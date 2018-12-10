Появилась информация, согласно которой племянник Дмитрия Маликова 19-летний Дима Маликов скоро станет отцом. Его избранница Александра, говорят, ждет ребенка, однако мать юноши Инна Маликова намерена скрыть этот факт.

Появилась информация, согласно которой племянник Дмитрия Маликова 19-летний Дима Маликов скоро станет отцом. Его избранница Александра, говорят, ждет ребенка, однако мать юноши Инна Маликова намерена скрыть этот факт.Любопытные данные распространил телеграм-канал "Только никому..." источник сообщает, что в скором времени 19-летний племянник прославленного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова, его полный тезка Дима Маликов станет отцом. Дескать вместо гулянок и склейки моделей в клубах молодой мужчина хочет семью...Его мать Инна Маликова, сестра Дмитрия Маликова, по слухам, не рада тому, что скоро станет бабушкой. Отметим, что артистке группы "Самоцветы" всего-то 41 год. Якобы она намерена скрывать внука даже после его рождения, чтобы, мол, не порочить честь семьи.Отметим, что племянник и тезка артиста Дмитрия Маликова не захотел идти проторенной музыкальной дорожкой и выбрал совсем другой путь. В 2016 году Дима Маликов провел первый мастер-класс в компании сестры Стефании и поделился секретами приготовления некоторых блюд. Дима Маликов отнесся к делу максимально серьезно: он продумал меню, лично проверил, вся ли нужная утварь на месте, подобрал состав блюда и подготовил ингредиенты.Именитые родственники поддержали Дмитрия. "Я хорошо отношусь к его начинанию. Он увлекается кулинарией года полтора, но очень серьезно: обучался тонкостям профессии во время стажировок в Италии и Франции. Видя желание Димы расти и развиваться в этом направлении, мы всей семьей поддерживаем его", – рассказал руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов.Мать Дмитрия Инна призналась, что гордится его успехами. "Это была полностью его идея: никто из семьи не предлагал ему заниматься кулинарным делом, не советовал, свой выбор он сделал самостоятельно, что меня очень радует. Это большое счастье – заниматься любимым делом, делать то, что тебе интересно и в чем ты чувствуешь себя профессионалом" – заявила певица.