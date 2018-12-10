Злоумышленница, получив доступ к автомобилю, воспользовалась ключом, встроенным в замок зажигания, осуществила запуск двигателя и уехала...

Сотрудники ППСП и уголовного розыска ОМВД России по району Южнопортовый задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в угоне арендованного автомобиля «Хендай», а также в хранении психотропного вещества – амфетамина.В отдел полиции с заявлением обратился представитель каршеринговой компании по факту угона автотранспорта.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Шарикоподшипниковой улице. Установлено, что девушка, не имея водительского удостоверения, при помощи сети Интернет приобрела логин и пароль к личному кабинету для мобильного приложения. Получив доступ к использованию арендованной автомашины, она воспользовалась ключом, встроенным в замок зажигания, осуществила запуск двигателя и уехала на автомобиле.По данному факту дознанием ОМВД России по району Южнопортовый возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Также при личном досмотре у девушки и ее знакомой, которая находилась в автомобиле, были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 5 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Южнопортовый возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18