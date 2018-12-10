В рамках акции «Подари тепло» автоинспекторы привезли в один из столичных пунктов помощи подарки для подопечных домов-интернатов...

В преддверии Нового года инспекторы 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве привезли подарки для пожилых людей.В рамках акции «Подари тепло», организованной Московским зоопарком и одним из благотворительных фондов, автоинспекторы привезли в один из столичных пунктов помощи подарки для подопечных домов-интернатов и отделений сестринского ухода сельских больниц.В одном из сувенирных магазинов на территории Московского зоопарка, куда любой желающий может привезти частичку заботы и радости для бабушек и дедушек, сотрудники Госавтоинспекции города Москвы передали представителям почтенного возраста полезные подарки и добрые пожелания здоровья, добра и мира в наступающем Новом году.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81