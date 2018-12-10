23-летний артист высказался на тему эмиграции из страны коллег. У Павла Табакова к этому неоднозначное отношение.

23-летний артист высказалсяна тему эмиграции из страны коллег. У Павла Табакова к этому неоднозначноеотношение.Актер театра и кинорассказал, что как-то раз обсуждал эту тему с ФилиппомЯнковским. Павел вспомнил, как тот сказал, что в России у него могила отца."И у меня здесьпохоронен отец. Как показывает практика, у всех коллег, которые куда-то ездят,кроме Ольги Куриленко, она много снимается, все сыграют роль и возвращаютсяобратно", – цитирует сына режиссера Олега Табакова "Вокруг ТВ". По его словам, знаменитостивозвращаются на Родину не от хорошей жизни.Табаков-младшийпризнался, что ему очень нравится работать в театре и разговаривать на своемязыке. При этом он немного пофантазировал. "Если жить и не работать, то можнобыло бы подумать про Лондон, мне он очень импонирует", – поделился Павел.Также артист высказалсяо партнерах по площадке и сцене. По словам Павла, для него в партнере главное —профессионализм. Например, Табакову не нравится, когда коллеги стесняютсяраздеться перед камерой."Надо было другую стезювыбирать в таком случае. Либо не соглашайся на такие роли...", – считает актер.По его мнению, такие люди создают лишние проблемы партнерам и создателямпроекта.Напомним, актер ирежиссер Олег Табаковумер 12 марта этого года в возрасте 82 лет из-за онкологического заболевания. Егопохоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.