23-летний артист высказался
на тему эмиграции из страны коллег. У Павла Табакова к этому неоднозначное
отношение.
23-летний артист высказался
на тему эмиграции из страны коллег. У Павла Табакова к этому неоднозначное
отношение.
Актер театра и кино
рассказал, что как-то раз обсуждал эту тему с Филиппом
Янковским. Павел вспомнил, как тот сказал, что в России у него могила отца.
"И у меня здесь
похоронен отец. Как показывает практика, у всех коллег, которые куда-то ездят,
кроме Ольги Куриленко, она много снимается, все сыграют роль и возвращаются
обратно", – цитирует сына режиссера Олега Табакова "Вокруг ТВ". По его словам, знаменитости
возвращаются на Родину не от хорошей жизни.
Табаков-младший
признался, что ему очень нравится работать в театре и разговаривать на своем
языке. При этом он немного пофантазировал. "Если жить и не работать, то можно
было бы подумать про Лондон, мне он очень импонирует", – поделился Павел.
Также артист высказался
о партнерах по площадке и сцене. По словам Павла, для него в партнере главное —
профессионализм. Например, Табакову не нравится, когда коллеги стесняются
раздеться перед камерой.
"Надо было другую стезю
выбирать в таком случае. Либо не соглашайся на такие роли...", – считает актер.
По его мнению, такие люди создают лишние проблемы партнерам и создателям
проекта.
Напомним, актер и
режиссер Олег Табаков
умер 12 марта этого года в возрасте 82 лет из-за онкологического заболевания. Его
похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.