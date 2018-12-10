Новогодний Голубой огонек поручено вести Евгению
Петросяну и Ольге Бузовой. Эти слухи всколыхнули соцсети. Фанаты Петросяна
обиделись на своего кумира. А эксперты говорят об откровенном издевательстве
руководства телеканалов над зрителями.
Новогодний "Голубой огонек" поручено вести Евгению
Петросяну и Ольге Бузовой. Эти слухи всколыхнули соцсети. Фанаты Петросяна
обиделись на своего кумира. А эксперты говорят об откровенном издевательстве
руководства телеканалов над зрителями.
Пищу для слухов обеспечили фотографии, размещенные в Instagram самим Евгением
Вагановичем. На них запечатлен юморист под руку с Ольгой Бузовой в привычном
всем антураже новогоднего шоу "Голубой огонек".
В подписи к снимкам Евгений Петросян у отметил: ему, якобы,
надоели слухи, которыми обросла его личная жизнь после недавнего развода с
Еленой Степаненко. И теперь он "публикует все, как есть".
В детали юморист вдаваться не стал, желая заинтриговать
подписчиков. И это ему удалось. Часть аудитории решила, что Петросян с Бузовой
– ведущие "Голубого огонька". Другие предложили свою версию – пара
исполнит в новогоднем шоу роли Деда
Мороза и Снегурочки, пишет "Комсомольская правда".
Идея режиссеров и сценаристов новогодней телепередачи
понравилась далеко не всем. Некоторые заявили, что уже готовы выбросить
телевизор. "При всем уважении, Евгений Ваганович, это самое дно, эту фотку
я лайкать не буду", – с ужасом воспринял идею тандема один из поклонников
Петросяна.
Фанаты Бузовой тоже не в восторге. Некоторые решили, что,
раз Бузова в белом платье, то речь идет о свадьбе. "Господи, только не с
легендой юмора!", "Жесть", "Круг замкнулся", – переживали
подписчики Ольги.
Судя по всему, телевизионные руководители в погоне за хайпом
решили подсунуть зрителям на Новый год свинью, считает член экспертного совета
по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"На "Первом" рэперы будут петь и плясать для
аудитории 45+, на "России" Петросян в обнимку с Бузовой будут
развлекать наших дедушек и бабушек. Есть полное ощущение, что над телезрителями
откровенно издеваются. Просили новых исполнителей из талант-шоу в эфир
"Огоньков" – вместо этого будут рэперы и Бузова", – отметил
Манукян в интервью Дням.Ру.
Эксперт опасается, что представители старшего поколения,
которые будут смотреть "Голубые огоньки", во время выступления
Бузовой и рэперов просто не выдержат. И забросают экраны телевизоров салатом
оливье.