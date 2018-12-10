Новогодний Голубой огонек поручено вести Евгению Петросяну и Ольге Бузовой. Эти слухи всколыхнули соцсети. Фанаты Петросяна обиделись на своего кумира. А эксперты говорят об откровенном издевательстве руководства телеканалов над зрителями.

Новогодний "Голубой огонек" поручено вести ЕвгениюПетросяну и Ольге Бузовой. Эти слухи всколыхнули соцсети. Фанаты Петросянаобиделись на своего кумира. А эксперты говорят об откровенном издевательстверуководства телеканалов над зрителями.Пищу для слухов обеспечили фотографии, размещенные в Instagram самим ЕвгениемВагановичем. На них запечатлен юморист под руку с Ольгой Бузовой в привычномвсем антураже новогоднего шоу "Голубой огонек".В подписи к снимкам Евгений Петросян у отметил: ему, якобы,надоели слухи, которыми обросла его личная жизнь после недавнего развода сЕленой Степаненко. И теперь он "публикует все, как есть".В детали юморист вдаваться не стал, желая заинтриговатьподписчиков. И это ему удалось. Часть аудитории решила, что Петросян с Бузовой– ведущие "Голубого огонька". Другие предложили свою версию – параисполнит в новогоднем шоу роли ДедаМороза и Снегурочки, пишет "Комсомольская правда".Идея режиссеров и сценаристов новогодней телепередачипонравилась далеко не всем. Некоторые заявили, что уже готовы выброситьтелевизор. "При всем уважении, Евгений Ваганович, это самое дно, эту фоткуя лайкать не буду", – с ужасом воспринял идею тандема один из поклонниковПетросяна.Фанаты Бузовой тоже не в восторге. Некоторые решили, что,раз Бузова в белом платье, то речь идет о свадьбе. "Господи, только не слегендой юмора!", "Жесть", "Круг замкнулся", – переживалиподписчики Ольги.Судя по всему, телевизионные руководители в погоне за хайпомрешили подсунуть зрителям на Новый год свинью, считает член экспертного советапо развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."На "Первом" рэперы будут петь и плясать дляаудитории 45+, на "России" Петросян в обнимку с Бузовой будутразвлекать наших дедушек и бабушек. Есть полное ощущение, что над телезрителямиоткровенно издеваются. Просили новых исполнителей из талант-шоу в эфир"Огоньков" – вместо этого будут рэперы и Бузова", – отметилМанукян в интервью Дням.Ру.Эксперт опасается, что представители старшего поколения,которые будут смотреть "Голубые огоньки", во время выступленияБузовой и рэперов просто не выдержат. И забросают экраны телевизоров салатомоливье.