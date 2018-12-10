Полиция Новой Зеландии обнаружила тело Грейс Миллан в придорожных кустах. Дочь британского миллионера совершала кругосветное путешествие и пропала 1 декабря. Подозреваемый в убийстве новозеландец арестован.

Полиция Новой Зеландии обнаружила тело Грейс Миллан в придорожныхкустах. Дочь британского миллионера совершала кругосветное путешествие ипропала 1 декабря. Подозреваемый в убийстве новозеландец арестован.Тело 22-летней девушки обнаружили утром 9 декабря в кустах,около так называемой Живописной дороги (Scenic Drive). Грейс Миллан выходила насвязь с 1 декабря. В последний раз ее видели с мужчиной в отеле Окленда.Предполагаемый виновник – 26-летний Джесси Кемпсон. Ему ужепредъявлено обвинение. Как выяснила полиция, Грейс познакомилась с ним всоцсети Facebook:мужчина "лайкал" фотографии девушки и делал ей комплименты. По даннымследствия, пара провела ночь в отеле – и это было последнее место, где девушку виделиживой.Тело Грейс было укрыто от взглядов проезжающих зарослямикустарника. Как полагают следователи, сюда его привез убийца на взятом в прокатавтомобиле. Автомобиль нашли еще раньше – в 300 километрах от этого места. Молодойчеловек предстанет в Оклендском окружном суде утром 10 декабря.Грейс Миллан – дочь британского бизнесмена, занимающегосянедвижимостью. Она только недавно закончила обучение в университете иотправилась в кругосветное путешествие. В Новую Зеландию Грейс прибыла из Перу20 ноября.Девушка держала в курсе своих перемещений родителей идрузей, ежедневно публикуя новые фотографии в соцсетях. "Я думаю, чтопутешествие изменило меня", – написала Грейс в Twitter 30ноября. Это был ее последний твит, пишет британская Daily Mail.