Полиция Новой Зеландии обнаружила тело Грейс Миллан в придорожных
кустах. Дочь британского миллионера совершала кругосветное путешествие и
пропала 1 декабря. Подозреваемый в убийстве новозеландец арестован.
Полиция Новой Зеландии обнаружила тело Грейс Миллан в придорожных
кустах. Дочь британского миллионера совершала кругосветное путешествие и
пропала 1 декабря. Подозреваемый в убийстве новозеландец арестован.
Тело 22-летней девушки обнаружили утром 9 декабря в кустах,
около так называемой Живописной дороги (Scenic Drive). Грейс Миллан выходила на
связь с 1 декабря. В последний раз ее видели с мужчиной в отеле Окленда.
Предполагаемый виновник – 26-летний Джесси Кемпсон. Ему уже
предъявлено обвинение. Как выяснила полиция, Грейс познакомилась с ним в
соцсети Facebook:
мужчина "лайкал" фотографии девушки и делал ей комплименты. По данным
следствия, пара провела ночь в отеле – и это было последнее место, где девушку видели
живой.
Тело Грейс было укрыто от взглядов проезжающих зарослями
кустарника. Как полагают следователи, сюда его привез убийца на взятом в прокат
автомобиле. Автомобиль нашли еще раньше – в 300 километрах от этого места. Молодой
человек предстанет в Оклендском окружном суде утром 10 декабря.
Грейс Миллан – дочь британского бизнесмена, занимающегося
недвижимостью. Она только недавно закончила обучение в университете и
отправилась в кругосветное путешествие. В Новую Зеландию Грейс прибыла из Перу
20 ноября.
Девушка держала в курсе своих перемещений родителей и
друзей, ежедневно публикуя новые фотографии в соцсетях. "Я думаю, что
путешествие изменило меня", – написала Грейс в Twitter 30
ноября. Это был ее последний твит, пишет британская Daily Mail.