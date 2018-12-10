Заявления Парижа о причастности России к протестам во
Франции вызвали возмущение в Москве. Запад готов обвинить Россию во всем, что
происходит в мире.
Заявления Парижа о причастности России к протестам во
Франции вызвали возмущение в Москве. Запад готов обвинить Россию во всем, что
происходит в мире.
Поиски Парижем "российского следа" в беспорядках в
столице Франции прокомментировали в Совете Федерации. По версии Запада, Путин
виноват во всем.
"Брексит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это
сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе как русские.
Протесты в Париже? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут", – написал
в соцсети Twitter сенатор Алексей Пушков.
Ранее выступление французского министра иностранных дел
прокомментировали в Госдуме. Расследование "причастности" Москвы к
протестам во Франции – продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах,
заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий подчеркнул: уже весь мир понимает, что это клоунада.
Напомним, глава МВД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о
расследовании "причастности России" к массовым беспорядкам в стране. Акции
протеста так называемых "желтых жилетов" начались во Франции 17
ноября. Массовые выступления по всей стране сопровождаются столкновениями
демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и
банков. Одно из требований протестующих – не повышать цены на бензин, передает
РИА Новости.
Напомним, что вброс о причастности России опубликовала британская газета Times. В статье утверждалось, что протесты якобы подогревают связанные с Россией аккаунты в Twitter.