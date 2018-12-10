Заявления Парижа о причастности России к протестам во Франции вызвали возмущение в Москве. Запад готов обвинить Россию во всем, что происходит в мире.

Заявления Парижа о причастности России к протестам воФранции вызвали возмущение в Москве. Запад готов обвинить Россию во всем, чтопроисходит в мире.Поиски Парижем "российского следа" в беспорядках встолице Франции прокомментировали в Совете Федерации. По версии Запада, Путинвиноват во всем."Брексит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так этосговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе как русские.Протесты в Париже? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут", – написалв соцсети Twitter сенатор Алексей Пушков.Ранее выступление французского министра иностранных делпрокомментировали в Госдуме. Расследование "причастности" Москвы кпротестам во Франции – продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах,заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.Парламентарий подчеркнул: уже весь мир понимает, что это клоунада.Напомним, глава МВД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил орасследовании "причастности России" к массовым беспорядкам в стране. Акциипротеста так называемых "желтых жилетов" начались во Франции 17ноября. Массовые выступления по всей стране сопровождаются столкновениямидемонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов ибанков. Одно из требований протестующих – не повышать цены на бензин, передаетРИА Новости.Напомним, что вброс о причастности России опубликовала британская газета Times. В статье утверждалось, что протесты якобы подогревают связанные с Россией аккаунты в Twitter.