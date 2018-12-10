Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без вести Костюка Максима Владимировича, 29.08.1995 года рождения..

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без вести Костюка Максима Владимировича, 29.08.1995 года рождения, уроженца г. Москвы, место нахождение которого неизвестно с 04 12. 2018 года.Приметы: на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, нормальное телосложение, волосы короткие русые, глаза голубые.Был одет: оранжевая дубленка с мехом, черные брюки, черно-синие ботинки, синяя шапка.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)701-20-02, 8(495)701-15-30 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73