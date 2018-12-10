ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Лукашовой Любови Станиславовны, 24.01.1976 года рождения...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Лукашовой Любови Станиславовны, 24.01.1976 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с июля 2015 года.Приметы: славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые.Была одета: не установлено.Особая примета: сколот передний верхний зуб, имеется шрам на лице в височной области.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22