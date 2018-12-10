Академический хор «КиржЭль» не обошёл стороной данное мероприятие

Академический хор «КиржЭль» не обошёл стороной данное мероприятие8 декабря в ДК «Юбилейный» г. Александрова прошёл квалификационный конкурс - фестиваль «Непокоренные» в рамках открытого международного телевизионного проекта «Таланты России» при поддержке министерства культуры РФ. Главная тема мероприятия посвящена Героям Отечества.Членами жюри стали:1. ДОНСКАЯ ЭЛЬВИРА АНИСОВНА – преподаватель МГИМН им. Шнитке.2. МИТРОХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ— старший преподаватель кафедры танцев народов мира и современной хореографии Московского Государственного Института Культуры (МГИК).3. БОГОРОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА – телеведущая, шеф-редактор. Концертный директор, исполнительный директор Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России».В фестивале-конкурсе приняли участие талантливые музыкальные исполнители из г. Киржач, Владимир, Москва, Краснозаводск, Наро- Фоминск, Пермь, Кандопога (Республика Карелия), и др.Академический хор «КиржЭль» (руководитель Юлия Миронюк) не обошёл стороной данное мероприятие!Коллектив успешно выступил на конкурсных прослушиваниях и по итогам членов жюри стал обладателем Лауреата II степени!Мало того! В течении всего мероприятия проходила он-лайн трансляция на канале YouTube и СМС- голосование. Зрители отправляли свои голоса в поддержку исполнителей.Итоги голосования показали, что Хор «КиржЭль» был отмечен зрителями проекта, в последствии чего, получил фирменную статуэтку «ЗВЕЗДА» в качестве приза зрительских симпатий!Мы поздравляем Академический хор «КиржЭль» с победой, и желаем ему дальнейших творческих успехов!