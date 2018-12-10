В ответ на решение властей об аресте лидеров оппозиционного Демократического фронта Небойшу Медоевича и Милана Кнежевича в Белграде начался массовый протест.

В ответ на решение властей об аресте лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Небойшу Медоевича и Милана Кнежевича в Белграде начался массовый протест.В символических желтых жилетах в акции протеста приняли участие члены нескольких оппозиционных движений и общественных организаций, граждане разных возрастов. Демонстранты несут файеры и транспаранты, но протест проходит мирно.Ранее Высший суд Черногории постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Медоевича и Кнежевича из-за их отказа давать показания показания по делу о получении взятки специальным прокурором Миливое Катничем​​​, передает РИА Новости.30 ноября полиция доставила в тюрьму Медоевича. Там он объявил голодовку. Позже Высший суд продлил арест для Медоевича еще на два месяца. 9 декабря арестованному, ослабленному голодовкой, была оказана медицинская помощь, после чего он был отправлен под стражу.30 ноября Кнежевич забаррикадировался парламенте с однопартийцами и заявил, что добровольно не сдастся, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством.6 декабря адвокаты арестованных политиков обжаловали решение об аресте в Конституционном суде республики. Судьи решение пока не вынесли.