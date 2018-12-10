Украинские войска намерены устроить крупную химическую провокацию в городе Мариуполь и использовать ее как повод для наступления на позиции отрядов Донецкой народной республики. Об этом заявил спикер оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин.

Украинскиевойска намерены устроить крупную химическую провокацию в городеМариуполь и использовать ее как повод для наступления на позиции отрядовДонецкой народной республики. Об этом заявил спикер оперативногокомандования ДНР полковник Эдуард Басурин.Поего словам, украинские силовики планируют нанести удары в направлениинаселенных пунктов Новоазовск и Тельманово. Оба находятся внепосредственной близости к российской границе. Конечная целькомандования Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается во взятиинаселенных пунктов Коньково и Холодное, что лишит ДНР доступа кАзовскому морю.Басуринотметил, что для этих целей Киев собрал 12-тысячную группировку. "Здесьсконцентрировано более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня,180 орудий и минометов", – уточнил он.Пословам спикера командования ДНР, силовики начнут атаку 14 декабря.Операция начнется с артиллерийской подготовки, в агрессии будут активноприменяться добровольческие батальоны.ПредставительДонецкой республики со ссылкой на данные разведки сообщил, что поводомдля атаки должна стать провокация Украины на Мариупольском химическомзаводе. "За несколько дней до планируемого наступления на одном изпромышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами", -подчеркнул Басурин. В результате произойдет выброс отравляющих веществ, в зоне поражения окажутся 50 тысяч человек.По мнению Басурина,провокация необходимо украинскому лидеру к предстоящему соборуукраинских церковных раскольников. Военный полагает, что Порошенконамерен похвастаться перед раскольниками "военными победами".Ранее о готовящейся провокации Украины в Донбассе депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий полагает, что Незалежная попробует надавить на Германию и Францию, чтобы те ввели новые санкции против Москвы.