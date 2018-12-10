За прошедшие выходные в области произошло 19 ДТП, 6 человек погибло, 29 пострадало. В Суздальском районе на 28 км трассы «М7» пострадали 4 человека, в том числе 2-летний ребёнок.

За прошедшие выходные в области произошло 19 ДТП, 6 человек погибло, 29 пострадало. В Суздальском районе на 28 км трассы М7 пострадали 4 человека, в том числе 2-летний ребёнок.По предварительной информации УМВД, водитель Лады Гранта на встречке столкнулся с автомобилем Лада Приора. В результате пострадали оба водителя и два пассажира "Лады Приора" 1983 и 2016 годов рождения. Всех пострадавших с травмами доставили в медучреждения. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.