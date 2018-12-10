Обвиняемый закупил, а затем хранил в служебном помещении алкогольную и спиртосодержащую продукцию на общую сумму свыше 2 млн рублей...

«Следователем следственной части СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму свыше 2 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено, в период с августа 2017 по март 2018 года обвиняемый, работающий в должности администратора одного из столичных кафе, закупил, а затем хранил в служебном помещении алкогольную и спиртосодержащую продукцию на общую сумму свыше 2 млн рублей. Большую часть товара он выпустил в розничную продажу, а оставшаяся продукция хранилась с целью последующей реализации.По данному факту и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».В октябре фигуранту было предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.В настоящее время уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53