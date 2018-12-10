Злоумышленник использовал технические средства для получения правильных ответов на вопросы при сдаче теоретического экзамена...

«Сотрудниками полиции в ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы доставлен мужчина, подозреваемый в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Во 2-е отделение по экзаменационной работе межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы № 2 ГУ МВД России по г. Москве по вопросу замены иностранного водительского удостоверения обратился 23-летний иностранный гражданин. Его заявление было принято, и мужчина был допущен к сдаче теоретического экзамена по проверке знаний Правил дорожного движения.Во время экзамена сотрудником Госавтоинспекции был выявлен факт использования экзаменуемым специальных технических средств получения негласной информации, с помощью которых молодой человек получал правильные ответы на вопросы. В ходе личного досмотра иностранного гражданина один из вышеуказанных приборов был обнаружен и изъят. Для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего мужчина был доставлен в ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы.Следователем Тимирязевского МРСО СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81