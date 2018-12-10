10.12.2018

2018-12-10 15:40:41

В Нижнем Новгороде произошел пожар

В ночь на 10 декабря жители Нижнего Новгорода в социальных сетях рассказали о мощном взрыве. Хлопок услышали в районе дома №39 на улице Бурнаковской.



"Говорят, это какая-то контора в своем офисе проводила фасадные работы и что-то там напортачили", – написал очевидец. В МЧС уточнили информацию о случившемся. Как оказалось, в этом районе произошел пожар, передает . В результате никто не пострадал. Проводится проверка.