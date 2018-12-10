Сколько еще ждать? Дольщики дома на улице Красносельский проезд уже не первый месяц задаются этим вопросом. Деньги заплатили. Но застройщик уже около года не может сдать жилье в эксплуатацию. Среди тех, кто все это время находится в режиме ожидания - семьи, которые вынуждены снимать жильё и ютиться на съёмных квартирах. В ситуации разбирался Алексей Домнин.

Сколько еще ждать? Дольщики дома на улице Красносельский проезд уже не первый месяц задаются этим вопросом. Деньги заплатили. Но застройщик уже около года не может сдать жилье в эксплуатацию. Среди тех, кто все это время находится в режиме ожидания - семьи, которые вынуждены снимать жильё и ютиться на съёмных квартирах. В ситуации разбирался Алексей Домнин.(ул. Красносельский проезд)Эти люди потратили деньги, взяли кредиты, но так и не смогли отметить новоселье в доме на улице Красносельский проезд. Терпение у дольщиков – на исходе. Среди тех, кто регулярно обивает пороги компании-застройщика - Ольга Рыжанкова. Деньги за двушку она внесла еще в ноябре 2017-го года. Но всё ещё ютится с семьей в съемной квартире.Ольга Рыжанкова, дольщик дома № 6: "С семьей мы сейчас, нам приходится, вынуждены снимать квартиру, оплачивать ипотеку еще. Это очень накладно, большую часть наших доходов составляет. Так же, как и все, надеялись на лучшее, понимаете?"В похожей ситуации десятки семей. Сдать дом № 6 на улице Красносельский проезд застройщик должен был еще в конце 2017 года. По словам дольщиков, сроки сдачи постоянно отодвигались, телефон компании, как и сайт, сейчас недоступны. Диалог с организацией у дольщиков не получается.Елена Хорлукова, дольщик дома № 6: "Они нам как обещали, что в апреле месяце уже будет сдача дома. Мы, как говорится, понадеялись уже на это на все. Я туда им ходила, звонила. Но потом сроки всё отодвигались, отодвигались, отговорки все были".Илья Пичугин, дольщик дома № 6: "Я ходил в департамент архитектуры и строительства, узнавал по поводу данного застройщика. Они говорят, что тоже найти его не могут, что кто-то, как-то через пятые руки, друг застройщика передавал информацию, что, вроде как, он достроит до конца, к концу декабря этого года".Попасть внутрь дома сейчас невозможно. Двери в подъезд закрыты. Но, по словам одного из дольщиков Ильи Пичугина, несколько месяцев назад ему удалось проникнуть внутрь. Он рассказывает, что квартиры уже отделаны, но состояние подъезда – оставляет желать лучшего. Сколько людям еще ждать? С этим вопросом мы обратились к представителю компании- застройщика, который все же приехал на встречу с недовольными дольщиками.Эдгар Оганесян, помощник директора ООО СТС-Инвест: "Были определенные недочеты перед Госстройнадзором. Госстройнадзор в ноябре месяце 25-го, указала. Эти недочеты практически исправили, и на следующей неделе будут поданы эти недостатки, исправленные, соответственно, и ждем получения положительного заключения о соответствии строительства".С вопросом о том, когда жилой дом будет введен в эксплуатацию, звоним в Инспекцию государственного строительного надзора. Сначала нам дают понять, что ответить не готовы, и просят перезвонить. Потом выясняется, что зам. начальника инспекции Елена Пронина могла бы дать нам интервью, но только после разрешения Комитета общественных связей и СМИ администрации области.Звонок в Инспекцию государственного строительного надзора:- Елена Анатольевна сейчас занята.- Когда можно будет позвонить, чтобы получить комментарий определенный?- Ааа, не могу вам сказать точно.- Но сегодня это вообще будет возможным?- Вообще у нас как бы комментарии, все, через Комитет общественных связей и СМИ.Пытаемся дозвониться до председателя Комитета общественных связей и СМИ Ольги Петровой. Но Ольга Александровна, видимо, предпочитает общаться с представителями СМИ только через официальные запросы.Звонок в комитет общественных связей и СМИ администрации Владимирской области:- Как вас представить?- Корреспондент Шестого канала Алексей Домнин.- Хорошо.- К сожалению, она сейчас не может вам ответить. Напишите нам, пожалуйста, запрос письменный.И только Департамент строительства и архитектуры Владимирской области смог нам сегодня предоставить ответ.Из официального ответа Департамента строительства и архитектуры Владимирской области: "На сегодняшний момент заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации инспекцией госстройнадзора не выдавалось. На 10.12.2018 года в Департамент заявление о вводе объекта в эксплуатацию не направлялось".Вместе с тем, в Департаменте уточнили, что проверки по этому дому не проводились, поскольку не поступало соответствующих заявлений и обращений от граждан. А пока представитель СМИ с трудом получает ответы на вопросы - жителям только и остается ждать и верить, что дольщики для власти не пустой звук.