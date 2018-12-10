Приключения дяди Федора и его семьи в эпоху современности обязательно обрадуют всех поклонников старого советского мультфильма. Новая серия Простоквашино появилась на официальном Youtube-канале в понедельник, 10 декабря.

Приключения дяди Федора и его семьи в эпоху современности обязательно обрадуют всехпоклонников старого советского мультфильма. Новая серия "Простоквашино"появилась на официальном Youtube-каналев понедельник, 10 декабря.В девятом эпизоде мультфильма "Возвращение в Простоквашино" мама дядя Федора хочет оградить свою дочь Веру Павловну от ее любимого зверька поимени Тама. Для этого она дарит животному в качестве подарка отдельную клетку. Режиссером новой серии стала Евгения Жиркова.Напомним, что премьера мультфильма по мотивам произведений ЭдуардаУспенского состоялась весной 2018 года. За два года планируется выпустить 30 новых серий "Простоквашино".