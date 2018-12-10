На Ставрополье при взрыве газового баллона на месте тушения возгорания пострадали трое пожарных.

На Ставрополье при взрыве газового баллона на месте тушения возгорания пострадали трое пожарных.ГУ МЧС по региону сообщило, что на территории гаражно-строительного кооператива "Авиатор", расположенного в Ставрополе на улице Ленина, начался пожар, площадь которого составила 24 квадратных метра.При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже, передает РИА Новости. В результате пострадало трое пожарных. Они были экстренно госпитализированы в городскую больницу.На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Причина пожара устанавливается.