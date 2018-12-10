Вручение Нобелевских премий и праздничный банкет для лауреатов и гостей пройдет в понедельник в Стокгольме.

Вручение Нобелевских премий и праздничный банкет для лауреатов и гостей пройдет в понедельник в Стокгольме.Имена обладателей награды за этот год назвали еще в октябре. Ими стали в общей сложности 12 человек, работающие в США, Канаде, Франции, Японии, Великобритании, Демократической республике Конго, Ираке.Лауреатами премии по физиологии и медицине стали американский и японский ученые за их открытия в терапии рака.Премия в области физики присуждена американцу, французу и канадцу за открытия в области лазерной физики (оптические пинцеты и их применение в медицине и разработки ультракоротких световых импульсов). Оптический пинцет – это устройство, которое манипулирует объектами с помощью лазерного луча. Он помогает переносить с места на место, например, живые бактерии или крупные молекулы. Кроме того, с помощью лазерного луча можно подталкивать или тянуть мишень в нужном направлении, поворачивать её и разрезать на фрагменты.Лауреаты премии в области химии (два американца и британец) придумали инструмент, чтобы создавать белки, которые не существовали в природе, и придавать им нужные свойства.В 2018 году имя лауреата по литературе не было названо. Шведская академия, присуждающая эту премию, решила перенести ее на следующий год. Все — из-за изнасилований и домогательств, в которых обвиняют деятеля культуры, близкого к академии.Нобелевская премия мира присуждена врачу-гинекологу из Демократической республики Конго Денису Муквеге и Наде Мурад из Ирака за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов. Эту награду вручат не в Стокгольме, а в Осло.Обладателями премии, учрежденной в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле, стали работающие в США профессора Вильям Нордхаус и Поль Ромeр за исследования, касающиеся интеграции вопросов инновации и климата с экономическим ростом. Премия Госбанка с юридической точки зрения Нобелевской не является.