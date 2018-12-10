10.12.2018

2018-12-10 15:15:40

В ТЦ под Ростовом выбросили новорожденного

В городе Аксай Ростовской области обнаружили младенца. Новорожденного нашли на территории торгового центра "Мега".



Сотрудники правоохранительных органов опрашивают местных жительниц, которые находились на поздних сроках беременности, передает . По факту случившегося проводится проверка.