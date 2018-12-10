В состязаниях приняли участие около 100 спортсменов в возрасте от 5 до 16 лет из школ олимпийского резерва г. Москвы и других городов России...

В преддверии Дня героев Отечества, который ежегодно отмечается в нашей стране 9 декабря, на базе дворца спорта «Квант» прошел открытый спортивный турнир по единоборствам, посвященный памяти Героя России Юсупа Эльмурзаева.В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали заместитель Министра юстиции Российской Федерации генерал-полковник юстиции Алу Алханов, руководители УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, председатель Общественного совета при Управлении внутренних дел Павел Ивашкин, первый заместитель и заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы Александр Благов и Игорь Окунев, глава Троицкого городского округа Владимир Дудочкин, вице-президент Федерации боевого самбо России Московской области Михаил Кононенко, начальник управления физкультурно-массовой работы департамента спорта г. Москвы Александр Филюшкин.В состязаниях приняли участие около 100 спортсменов в возрасте от 5 до 16 лет из школ олимпийского резерва г. Москвы и других городов России. Поединки проходили в различных весовых и возрастных категориях.На торжественной церемонии открытия турнира генерал-полковник юстиции Алу Алханов обратился с приветственным словом в адрес участников и гостей соревнований. «В нашей памяти Юсуп Эльмурзаев остался как защитник Отечества, надежный и отзывчивый человек. Те, кто был с ним знаком, отмечали в нем такие качества, как мужество, порядочность, доброту и преданность, ответственность и невероятное чувство справедливости». Он поблагодарил организаторов и пожелал всем спортсменам успешных выступлений, а также отметил, что очень приятно видеть среди них совсем еще юных, но уже таких самоотверженных, выносливых и готовых к победам мальчиков и девочек, будущее нашей страны.Также с приветственным словом к гостям обратился сын Героя России Юсупа Эльмурзаева – начальник уголовного розыска УВД по ТиНАО подполковник полиции Заур Эльмурзаев: «Я благодарен организаторам турнира и руководству УВД по ТиНАО, всем спортсменам и гостям, которые почтили память моего отца, приняв участие в мероприятии. Для меня это огромная радость и гордость. Поддержание спортивного духа очень важно не только для нас – сотрудников органов внутренних дел, но и для подрастающего поколения, так как он формирует стойкость, дисциплину и правильные жизненные ценности. Спорт – это сила!» – сказал в своем выступлении Заур Эльмурзаев.Все спортсмены показали отличную физическую подготовку и хорошее владение техникой боя, стойкость и волю к победе. В перерывах между состязаниями гостям мероприятия была представлена музыкальная программа с участием звезд российской эстрады.В завершение турнира победители и призеры соревнований получили заслуженные награды и призы, подготовленные сотрудниками органов внутренних дел и организаторами мероприятия.Для справки: герой России Юсуп Эльмурзаев родился 16 декабря 1956 года в селе Аягуз Семипалатинской области Казахской ССР. После окончания средней школы поступил в Чечено-Ингушский государственный университет на исторический факультет. Начал трудовую деятельность в 1977 году учителем истории средней школы № 4 города Урус-Мартан. Имел научные труды, являлся автором нескольких работ, посвященных истории развития чеченской национальности и культуры. В 1994 году Юсуп Эльмурзаев был назначен главой администрации Урус-Мартановского района Чеченской Республики. В годы службы выполнял посредническую миссию между сторонами конфликта, оберегая район от разрушений. 8 июня 1996 года при исполнении служебных обязанностей в результате покушения был убит вместе со своими тремя товарищами. За мужество и самоотверженность, проявленные при защите конституционного строя и установлении правопорядка в Чеченской Республике Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 856 Эльмурзаеву Юсупу Мутушевичу, главе администрации Урус-Мартановского района Чеченской Республики, присвоено звание Героя России (посмертно).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79