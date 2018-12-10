10.12.2018

2018-12-10 16:10:45

В Якутии при пожаре погибли дети

В многоквартирном жилом доме в якутском селе Кысыл-Сыр

произошел жуткий пожар. В результате случившегося погибли двое детей: мать заперла их в квартире и отправилась за покупками.



Сотрудники МЧС обнаружили пострадавших в бессознательном состоянии. Врачам не удалось их спасти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает .