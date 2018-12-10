Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 6 тысяч рублей

Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 6 тысяч рублейВ Юрьев-Польском районе местного жителя обвиняют в кражах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале лета этого года 22-летний парень украл мобильный телефон, принадлежащий его 36-летнему приятелю. В ходе расследования правоохранители установили причастность обвиняемого к совершению ещё одного преступления. Предметом хищения стала металлическая лестница, которую он унес со двора одного из домов города.Молодой человек во всем признался, пояснив, что украденное успел продать, а деньги потратил на личные нужды. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 6 тысяч рублей.Материалы уголовных дел с направлены в суд.