Несколько лет назад Анна Шульгина объявила, что встречается с рэп-исполнителем Слэмом. Все началось с того, что Сергей (настоящее имя артиста) предложил Анне записать несколько композиций. В процессе работы молодые люди поняли, что испытывают друг к другу симпатию, причем не только дружескую или профессиональную. А алчущая сенсаций пресса тут же решила, что Валерия скоро будут гулять на свадьбе у своей девочки.

Несколько лет назад Анна Шульгина объявила, что встречается с рэп-исполнителем Слэмом. Все началось с того, что Сергей (настоящее имя артиста) предложил Анне записать несколько композиций. В процессе работы молодые люди поняли, что испытывают друг к другу симпатию, причем не только дружескую или профессиональную. А алчущая сенсаций пресса тут же решила, что Валерия скоро будут гулять на свадьбе у своей девочки."У Ани и Сергея замечательные творческие, очень уважительные друг к другу отношения, – рассказала Валерия корреспонденту "Дни.Ру" – Сережа даже вдохновил мою дочь на самостоятельный проект, открыл в ней то, что в ней все эти годы копилось, но о чем она и не подозревала".Анна Шульгина в итог записала удачный авторский альбом. Вышел и и совместный с Сергеем клип на песню "Дайте шанс на мечту". "Она говорит: "Мама, мне интересно себя познать. Через творчество я раскрываю саму себя!" Если это приносит такие плоды, как же я могу быть против таких отношений? Я их одобряю", – похвасталась Валерия.Но она всерьез заявила, что слухи о скорой свадьбе дочери сильно преувеличены прессой. "И речи не шло, и не думал никто, – уверяет Валерия. – Зачем торопить события?" А на вопрос о том, готова ли она стать бабушкой, певица заметила: "До этого еще очень далеко, говорю же, они расписывать пока не планируют".Ранее пресса писала, что близкие настороженно восприняли роман Анны и Сергея. "Я вырос на Кавказе. По правилам мужчина должен позвонить и сказать: "Я встречаюсь с Вашей дочкой, у нас серьезные планы на будущее". Так заведено, понимаете? Он этого не сделал", – приводил слова Пригожина .При этом и Анна, и Сергей присутствовали на недавнем сольном акустическом концерте Валерии на Московском международном Доме музыки. Они подпевали всем хитам артистки, а все происходящее снимали на камеры телефонов, потому что хотелось запечатлеть как можно больше.