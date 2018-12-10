ВАЗ врезался в рейсовый автобус. Без жертв, увы, не обошлось. ДТП случилось в воскресенье вечером, на 19-м км федеральной трассы М7.

"ВАЗ" врезался в рейсовый автобус. Без жертв, увы, не обошлось. ДТП случилось в воскресенье вечером, на 19-м км федеральной трассы М7. По предварительной информации Управления внутренних дел, водитель "Лады" 14-й модели выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту 18с из города Владимира в поселок Лесной. После столкновения и автобус, и "ВАЗ 2114" оказались в кюветах. Автобус к тому же врезался в дерево. В общественном транспорте обошлось без погибших, но в салоне были трое травмированных. Пострадал и пассажир "ВАЗа". А вот водитель легковушки уже не расскажет, как оказался на встречной полосе.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области: "В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ"– молодой человек 1996-го года рождения - погиб. Пострадавшие - пассажир легкового автомобиля, а также водитель, кондуктор и пассажир автобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия".