Совершали служебный подлог, незаконно расходовали бюджетные деньги. К международному дню борьбы с коррупцией в областной администрации подвели итоги уходящего года. Крупных уголовных дел по взяточничеству в этом году заведено не было, но правонарушений в рядах чиновников хватает.

Совершали служебный подлог, незаконно расходовали бюджетные деньги. К международному дню борьбы с коррупцией в областной администрации подвели итоги уходящего года. Крупных уголовных дел по взяточничеству в этом году заведено не было, но правонарушений в рядах чиновников хватает. Так, например, в разных районах области сотрудники департамента соцзащиты погорели на хищении бюджетных средств, самое крупное из них произошло в Муромском районе, там из бюджета исчезло 10 млн рублей. По всем фактам сейчас возбуждены уголовные дела. Отличились и депутаты. В этом году в управление по вопросам противодействия коррупции впервые сдавали декларации о доходах народные избранники городских и сельских советов. И вот, выяснилось, что один из депутатов ежемесячно получал соцвыплаты, которые ему по закону не положены.Игорь Лебедь, начальник управления по вопросам противодействия коррупции: "Всего за год, речь идет о 2017 году, им было получено 127 тысяч рублей. Которые, в соответствии с законом, предусмотрены только малообеспеченным семьям. В данном случае мы говорим о доходе семьи из 5 человек, который составлял 98 млн. Тяжело говорить о том, что эта семья малообеспеченная. Была проведена проверка, все деньги, 127 тысяч, были возвращены в бюджет".В управлении по вопросам противодействия коррупции уверяют, что количество правонарушений среди чиновников с каждым годом становится все меньше. Но результаты соцопроса, который был проведен при поддержке областных властей, выявляют печальную статистику. 44% респондентов в своей жизни так или иначе с коррупцией сталкивались.